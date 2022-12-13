В Адыгее будут судить местного жителя за распространение фейков об армии

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

За ссылку на видео в WhatsApp житель Адыгеи может получить крупный штраф или срок

13 декабря отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела. 39-летнему жителю Красногвардейского района предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы поступившие из Управления ФСБ России по РА.

Как установили следователи, находясь дома, в марте 2022 года житель Красногвардейского района общался в интернет-мессенджере «WhatsApp». Там он «публично разместил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию», в частности ссылку на видеоролик, содержащий ложные сведения о деятельности ВС РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Согласно ч. 1 ст. 207.3 УК РФ обвиняемому грозит штраф в размере от семисот тысяч до полутора миллионов рублей. Либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее Юга.ру писали о том, что Краснодарский край на третьем месте в стране по количеству дел о дискредитации армии.

Армия Правосудие Суд Частичная мобилизация для СВО

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В Адыгее будут судить местного жителя за распространение фейков об армии
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