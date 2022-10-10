В Сочи в частном детском саду воспитатели избивали детей

В одном из частных детсадов Сочи воспитатели жестоко избивали детей. На одну из них завели уголовное дело

В соцсетях 10 октября опубликовали видео с камер наблюдения одного из частных детских садов. На кадрах видно, как воспитатели хватают детей за волосы, бросают на пол и бьют. На одном из фото у ребенка видно рану на лбу и следы от ударов на руке.

Случившееся произошло в начале 2021 года. Но по словам одной из мам пострадавших детей, известно об этом стало только сейчас:

«Недавно несколько малышей вернулись домой из этой «империи» с синяками и глубокими ссадинами. Родители забили тревогу и выяснилось то, что выяснилось. Женщины не просто грубо обращаются с маленькими детьми, а попросту избивают их, бросают на пол, обзывают и кроют отборным матом. На одном из видео четко видно, как маленькую девочку женщина тащит за косичку. В другом ролике придушивает кашляющего ребёнка одеялом».

Родители обратились в Следственный комитет, оттуда материалы передали в прокуратуру.

В краевой прокуратуре журналисту Юга.ру подтвердили, что все произошло в начале 2021 года. В отношении одного из воспитателей возбудили уголовное дело по ст. 117 УК РФ (Истязание). В отношении другого воспитателя решаются вопрос о возбуждении дела по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).