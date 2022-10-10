В Сочи в частном детском саду воспитатели избивали детей

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Сочи онлайн», t.me/gorodsochi
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Сочи онлайн», t.me/gorodsochi

В одном из частных детсадов Сочи воспитатели жестоко избивали детей. На одну из них завели уголовное дело

В соцсетях 10 октября опубликовали видео с камер наблюдения одного из частных детских садов. На кадрах видно, как воспитатели хватают детей за волосы, бросают на пол и бьют. На одном из фото у ребенка видно рану на лбу и следы от ударов на руке.

Случившееся произошло в начале 2021 года. Но по словам одной из мам пострадавших детей, известно об этом стало только сейчас:

«Недавно несколько малышей вернулись домой из этой «империи» с синяками и глубокими ссадинами. Родители забили тревогу и выяснилось то, что выяснилось. Женщины не просто грубо обращаются с маленькими детьми, а попросту избивают их, бросают на пол, обзывают и кроют отборным матом. На одном из видео четко видно, как маленькую девочку женщина тащит за косичку. В другом ролике придушивает кашляющего ребёнка одеялом».

Родители обратились в Следственный комитет, оттуда материалы передали в прокуратуру.

В краевой прокуратуре журналисту Юга.ру подтвердили, что все произошло в начале 2021 года. В отношении одного из воспитателей возбудили уголовное дело по ст. 117 УК РФ (Истязание). В отношении другого воспитателя решаются вопрос о возбуждении дела по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как писали Юга.ру, в станице Отрадной уволилась учительница, которая залила в рот восьмикласснику жидкое мыло. Таким образом она решила наказать его за нецензурную лексику. Теперь на педагога хотят завести уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Дети Детские сады Происшествия Прокуратура

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В Сочи в частном детском саду воспитатели избивали детей
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