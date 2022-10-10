В станице Отрадной хотят завести уголовное дело на учителя, которая залила мыло в рот школьнику

Учительница и директор школы № 17 в станице Отрадной Краснодарского края уволились после инцидента с восьмиклассником

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что в станице Отрадной по собственному желанию уволились педагог и директор школы № 17. Это произошло после того, как учительница в качестве наказания за нецензурную лексику залила в рот восьмикласснику жидкое мыло.

В ведомстве добавили, что в отношении уволившихся сотрудников продолжают проверку и рассмотрят вопрос об их увольнении по дискредитирующим основаниям. Также на учителя хотят возбудить уголовное по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

«Проверкой выявлен факт проявления непедагогических мер воздействия к учащемуся со стороны педагога, который в нарушение требований федерального законодательства об образовании и основ профессиональной учительской этики допустила оскорбительные, унижающие человеческое достоинство действия в адрес несовершеннолетнего, что повлекло существенное ухудшение его нравственного состояния, тем самым причинило учащемуся душевные страдания», — добавили в пресс-службе.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в станице Варениковской Крымского района подростки издевались над второклассником. Фото случившегося они разместили в соцсетях. Родители старшеклассников попытались скрыть конфликт.