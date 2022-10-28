В Сочи со второго раза удалось закрыть детский сад, в котором избивали детей

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Сочи онлайн», t.me/gorodsochi
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Сочи онлайн», t.me/gorodsochi

Прокуратура Сочи добилась закрытия детского сада «Империя детства», в котором издевались над детьми

Прокурор Сочи со второго раза добился закрытия сада «Империя детства». Иск о запрете деятельности учреждения изначально направили в Хостинский районный суд, но там отказали в требовании прокурора. После этого решение суда оспорили в апелляционном порядке. 

Апелляционная инстанция суда согласилась с позицией прокуратуры и вынесла решение о закрытии детского сада, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

О ситуации в сочинском детском саду стало известно в начале октября. В соцсетях появились записи с камер наблюдения, на которых видно, как воспитатели бьют детей и хватают их за волосы. Это произошло еще в начале 2021 года, но родители утверждали, что избиения после того случая не прекратились.

На 53-летнюю заведующую детсада завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание малолетней). В отношении другого воспитателя решается вопрос о возбуждении дела по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи временно приостановили работу частного детского сада «Лучики». Выяснилось, что у учреждения не было лицензии.

Детские сады Прокуратура Сочи Суд

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