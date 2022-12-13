Спасатели вторые сутки ищут пропавшего в горах Сочи туриста

Краснодарский край

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  • © Фото irabrester, freepik.com
    © Фото irabrester, freepik.com

В последний раз мужчину видели 11 декабря

13 декабря в горах Сочи продолжается поиск пропавшего туриста. Накануне его начали искать две группы спасателей МЧС и волонтеры. Сегодня к ним присоединились специалисты Кубань-СПАС и Службы спасения Сочи.

Поисковики обследуют горно-лесные массивы в районе хребтов Алек, Ажек, Иегош. Связи с пропавшим по-прежнему нет.

Как сообщил спасателям приятель туриста, 9 декабря они с другом отправились в поход в район хребтов Ажек и Алек. Утром 11 декабря разделились: один из них остался в эко-поселении «Ажек», а другой ушел в сторону г. Семеновский Шпиль. Вечером он должен был добраться до города, но в назначенное время на связь не вышел.

Пропавший мужчина — 40-летний житель Сочи. Группа не регистрировалась в спасательных службах.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что сочинские спасатели вывели из леса восьмерых туристов. Заблудившиеся нашли друг друга в чаще.

Кубань-СПАС Курорты и туризм Спасение

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