Спасатели вторые сутки ищут пропавшего в горах Сочи туриста

13 декабря в горах Сочи продолжается поиск пропавшего туриста. Накануне его начали искать две группы спасателей МЧС и волонтеры. Сегодня к ним присоединились специалисты Кубань-СПАС и Службы спасения Сочи.

Поисковики обследуют горно-лесные массивы в районе хребтов Алек, Ажек, Иегош. Связи с пропавшим по-прежнему нет.

Как сообщил спасателям приятель туриста, 9 декабря они с другом отправились в поход в район хребтов Ажек и Алек. Утром 11 декабря разделились: один из них остался в эко-поселении «Ажек», а другой ушел в сторону г. Семеновский Шпиль. Вечером он должен был добраться до города, но в назначенное время на связь не вышел.

Пропавший мужчина — 40-летний житель Сочи. Группа не регистрировалась в спасательных службах.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что сочинские спасатели вывели из леса восьмерых туристов. Заблудившиеся нашли друг друга в чаще.