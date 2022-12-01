Сочинские спасатели вывели из леса восьмерых туристов. Заблудившиеся нашли друг друга в чаще

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Скриншот телеграм-канала ЮРПСО МЧС России © https://t.me/urpso_mchs/652
    Скриншот телеграм-канала ЮРПСО МЧС России © https://t.me/urpso_mchs/652

Туристы из Тверской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области заблудились в горах Сочи

Вечером 30 ноября в спасательный отряд поступил звонок от группы туристов. Они сообщили, что заблудились в районе «Орлиных скал». Путешественники смогли отправить в МЧС свою геопозицию. Их быстро нашли.

Семейная пара из Тверской области рассказала, что спускалась по тропе с башни Ахун. Дороги туристы не знали. На пути им встретились еще двое путешественников. Они продолжили путь вчетвером. Затем встретили еще двоих прогуливающихся. Они тоже не знали верного направления и присоединились к группе. К концу спуска к ней добавилась еще одна пара заблудившихся.

Компания из 8 туристов вышла к слиянию рек Агуры и Агурчик. Группа направилась вдоль опор ЛЭП в сторону Мацесты. Когда стемнело, люди поняли, что не смогут найти дорогу и позвонили в МЧС.

Спасатели обнаружили группу в районе статуи Прометея в лесном массиве. Они вывезли всех в город. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее Юга.ру рассказывали о том как сочинские спасатели вывели из леса заблудившегося 75-летнего грибника, а также спасли унесенных ветром в море туристок.

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