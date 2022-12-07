В Краснодаре 8 декабря перекроют улицу Циолковского. Там начнут реконструкцию дороги

В администрации Краснодара объявили о начале реконструкции дороги на ул. им. Циолковского от ул. им. Гастелло до ул. им. Репина. Сейчас там гравийное покрытие. Асфальтобетонная дорога должна быть двухполосной, шириной 7 метров.

По проекту на ул. им. Циолковского должна появиться не только дорога, но и тротуары шириной до 2,25 метров, освещение и новая ливневая канализация. Также планируют переустройство сетей теплоснабжения и газопровода.

Для проведения работ участок дороги перекроют с 8 декабря. В мэрии водителям рекомендуют выбрать для движения маршрут через улицы им. Гастелло, им. Репина и Лазурную. Ещё проехать можно через квартальную территорию вдоль жилых многоквартирных домов.

Завершить работы планируют до конца мая 2023 года.

Недавно Юга.ру писали, что в Краснодаре реконструируют улицу Симферопольскую и пустят по ней общественный транспорт.