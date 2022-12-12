В Краснодарском крае закрыли небо для беспилотников. Узнали, кто будет контролировать запрет

С 12 декабря в Краснодарском крае запрещены полеты квадрокоптеров. Соответствующее постановление губернатора было опубликовано на прошлой неделе. За нарушение правил использования воздушного пространства административным кодексом предусмотрены штрафы: на граждан в размере от 20 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 100 до 150 тыс. рублей; на юридических лиц — от 250 до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В постановлении губернатора ответственным за запрет полетов определено министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Редакция Юга.ру обратилась в ведомство с вопросом, кто и как именно будет контролировать воздушное пространство на предмет полетов беспутников? В отделе реализации государственной политики в области воздушного, железнодорожного и водного транспорта минтранса Кубани заявили, что пока не готовы ответить на этот вопрос.

«Не могу вам ничего сказать, сейчас вопрос этот обсуждается, моменты вот эти», — рассказали Юга.ру в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.