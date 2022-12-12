В Краснодарском крае закрыли небо для беспилотников. Узнали, кто будет контролировать запрет
За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрены крупные штрафы
С 12 декабря в Краснодарском крае запрещены полеты квадрокоптеров. Соответствующее постановление губернатора было опубликовано на прошлой неделе. За нарушение правил использования воздушного пространства административным кодексом предусмотрены штрафы: на граждан в размере от 20 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 100 до 150 тыс. рублей; на юридических лиц — от 250 до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
В постановлении губернатора ответственным за запрет полетов определено министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Редакция Юга.ру обратилась в ведомство с вопросом, кто и как именно будет контролировать воздушное пространство на предмет полетов беспутников? В отделе реализации государственной политики в области воздушного, железнодорожного и водного транспорта минтранса Кубани заявили, что пока не готовы ответить на этот вопрос.
«Не могу вам ничего сказать, сейчас вопрос этот обсуждается, моменты вот эти», — рассказали Юга.ру в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
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С аналогичным вопросом редакция обратилась к начальнику пресс-службы Управления МВД России по Краснодару. В городской полиции предположили, что контроль за использованием воздушного пространства, а значит и перемещением беспилотников должна осуществлять Росавиация.
Южное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта находится в Ростове. Там Юга.ру подтвердили, что контроль за использованием воздушного пространства действительно в их ведении. Он осуществляется при помощи специального оборудования, которое находится на территории аэродромов.
В тоже время ловить пилотов квадрокоптеров, которые будут нарушать запрет, Росавиация не будет. Это не входит в компетенцию агентства. Бороться с нарушителями все же придется правоохранительным органам и спецслужбам — полиции, ФСБ, ФСО. В Росавиации не исключили, что о несанкционированных полетах правоохранительным органам будут сообщать бдительные граждане.
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В постановлении о запрете полетов квадрокоптеров на территории Краснодарского края не оговорены его сроки. Однако содержится ещё одно важное требование — соблюдение Правил государственного учета беспилотников. Теперь регистрировать нужно дроны весом от 150 граммов. Раньше минимальная масса была 250 граммов. Сделать это можно через Госуслуги, сайт Росавиации или почтовым отправлением.
Напомним, с 24 февраля введен режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов. Под запрет в том числе попали 3 воздушные гавани Краснодарского края — Краснодара, Анапы и Геленджика.