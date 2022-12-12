В Сочи произошёл взрыв в жилом доме. Женщину госпитализировали с ожогами

Краснодарский край

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  • © скриншот из телеграм-канала Типичный Сочи https://t.me/sochitypical/36184
    © скриншот из телеграм-канала Типичный Сочи https://t.me/sochitypical/36184

В соцсетях пишут, что взорвался бытовой газ

В Хостинском районе Сочи очевидцы сообщили о взрыве в доме на ул. Буковой. В здании мощной волной выбило окна и двери. Внутри в момент взрыва находилась женщина, её доставили в больницу. В соцсетях пишут, что взорвался бытовой газ. Очевидцы опубликовали фото и видео с места взрыва.

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, пожар в квартире двухэтажного жилого дома потушили до прибытия спасателей. Площадь составила всего один кв.м. О причинах пока не сообщали.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Горячем Ключе экоактивист заявил о поджоге его дома за пацифистские заявления.

Взрыв Пожары Сочи

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В Сочи произошёл взрыв в жилом доме. Женщину госпитализировали с ожогами
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