Очередь на переправу выросла после перекрытия Крымского моста для грузовиков

11 декабря очередь на Керченскую паромную переправу выросла до 288 машин

10 декабря очередь на переправу составляла 184 грузовиков. С полуночи 11 декабря проезд по Крымскому мосту запретили машинам грузоподъемностью более 1,5 тонны. О сроках ограничений неизвестно, об их отмене обещали объявить отдельно.

Днем 11 декабря сайт администрации Краснодарского края сообщил, что в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани находятся 288 автомобилей. Машины стоят на накопительной парковке в поселке Ильич.