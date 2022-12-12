Очередь на переправу выросла после перекрытия Крымского моста для грузовиков
11 декабря очередь на Керченскую паромную переправу выросла до 288 машин
10 декабря очередь на переправу составляла 184 грузовиков. С полуночи 11 декабря проезд по Крымскому мосту запретили машинам грузоподъемностью более 1,5 тонны. О сроках ограничений неизвестно, об их отмене обещали объявить отдельно.
Днем 11 декабря сайт администрации Краснодарского края сообщил, что в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани находятся 288 автомобилей. Машины стоят на накопительной парковке в поселке Ильич.
В Тамани на стоянке около Крымского моста установили букву Z:
«Водителям большегрузов с продуктами питания и товарами первой необходимости выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. На перехватывающей площадке продолжают дежурить волонтеры. На парковках в районе ст. Старотитаровской и в порту Кавказ автотранспорт отсутствует», — заявили в пресс-службе администрации.
Ее сотрудники добавили, что за прошедшие сутки паромы перевезли 192 автомобиля и 171 пассажира.
6 декабря Минтранс сообщил, что движение для крупных грузовиков по Крымскому мосту не откроют как минимум до конца года.