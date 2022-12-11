10 декабря Следственный комитет РФ по Дагестану заявил о задержании подозреваемого в убийстве 21-летней жительницы села Доргели

Вечером 9 декабря 2022 в медпункт центральной больницы Карабудахкентского района доставили 21-летнюю женщину. Она скончалась от многочисленных ножевых ран лица, шеи и спины. Республиканский СК возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По подозрению в убийстве задержали мужа убитой — 21-летнего жителя села Доргели. Сейчас ведется следствие, подозреваемого намерены заключить под стражу.

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Убийство вызвало активное обсуждение в соцсетях. Вечером 10 декабря о случившемся рассказало ВК-сообщество «Голос Дагестана». К 13:00 11 декабря пост набрал более 940 комментариев. Большинство пользователей осудили убийство, не рассматривая никакие оправдания. Патриархально настроенные говорили, что если жена чем-либо не устроила мужа, ее «надо было отправить просто в родительский дом обратно». Отдельные комментаторы допускали физическую расправу в наказание за измену, но их позиция не нашла поддержки.

Примерно тот же спектр мнений можно наблюдать более чем в 330 комментариях в аккаунте moy.daghestan запрещенной соцсети.