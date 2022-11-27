Первую акцию «Не виновата» провели в марте 2019 года в 22 городах России и Беларуси. На ней собрали полмиллиона рублей в пользу НКО. В марте 2020 года акция прошла уже в 40 городах и 6 странах (РФ, Беларусь, Грузия, Финляндия, Польша, Узбекистан. Собрали более 1 млн рублей. В 2021 году акция прошла в онлайн из-за пандемии. Сбор превысил 500 тыс. рублей.

В 2022 году «Не виновата» проводится и в Краснодаре — при поддержке женского сообщества «Огонь». Все вырученные средства организаторы фестиваля передадут краснодарскому Дому-убежищу для женщин и российскому центру помощи пережившим сексуализированное насилие «Сестры».

Основательница сообщества «Огонь» Оксана Аулова рассказала редактору Юга.ру, что для нее поддержка переживших домашнее насилие — глубоко личное дело:

«В детстве я сама столкнулась с насилием в семье, мне даже пришлось судиться с отцом. Но судья упрекнул меня: «Как ты можешь — это же твой папа!» Будто все равно, что творит человек, если это твой близкий. Сейчас мы проводим группы поддержки, куда приходят женщины разного возраста и продолжают сталкиваться с агрессией дома. Да, за последние годы о домашнем насилии стали больше говорить, но на государственном уровне никто с ним ничего не делает.

16 ноября глава МВД Колокольцев похвалил «незаметную адресную работу участковых по профилактике семейного насилия». Будто бы она снизила число бытовых преступлений в 2022 году на 10%, в том числе — тяжких и особо тяжких на 4%. Это ничтожные цифры, да и статистика полиции никогда не вызвала доверия у борцов с домашним насилием. Более того, социологи убеждены, что [СВО] и — особенно — мобилизация приведет к огромному скачку жестокости внутри семей».