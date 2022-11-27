В Краснодаре пройдет благотворительная акция «Не виновата» в поддержку жертв домашнего насилия
4 декабря краснодарское женское сообщество «Огонь» проведет фестиваль в поддержку переживших домашнее насилие
Первую акцию «Не виновата» провели в марте 2019 года в 22 городах России и Беларуси. На ней собрали полмиллиона рублей в пользу НКО. В марте 2020 года акция прошла уже в 40 городах и 6 странах (РФ, Беларусь, Грузия, Финляндия, Польша, Узбекистан. Собрали более 1 млн рублей. В 2021 году акция прошла в онлайн из-за пандемии. Сбор превысил 500 тыс. рублей.
В 2022 году «Не виновата» проводится и в Краснодаре — при поддержке женского сообщества «Огонь». Все вырученные средства организаторы фестиваля передадут краснодарскому Дому-убежищу для женщин и российскому центру помощи пережившим сексуализированное насилие «Сестры».
Основательница сообщества «Огонь» Оксана Аулова рассказала редактору Юга.ру, что для нее поддержка переживших домашнее насилие — глубоко личное дело:
«В детстве я сама столкнулась с насилием в семье, мне даже пришлось судиться с отцом. Но судья упрекнул меня: «Как ты можешь — это же твой папа!» Будто все равно, что творит человек, если это твой близкий. Сейчас мы проводим группы поддержки, куда приходят женщины разного возраста и продолжают сталкиваться с агрессией дома. Да, за последние годы о домашнем насилии стали больше говорить, но на государственном уровне никто с ним ничего не делает.
16 ноября глава МВД Колокольцев похвалил «незаметную адресную работу участковых по профилактике семейного насилия». Будто бы она снизила число бытовых преступлений в 2022 году на 10%, в том числе — тяжких и особо тяжких на 4%. Это ничтожные цифры, да и статистика полиции никогда не вызвала доверия у борцов с домашним насилием. Более того, социологи убеждены, что [СВО] и — особенно — мобилизация приведет к огромному скачку жестокости внутри семей».
Интервью Ауловой о хит-каверах, сыгранных на вибраторе:
Программа краснодарского фестиваля:
- 17:00 — лекция и мастер-класс по средствам самообороны от тренеров по безопасности «Стоп угроза».
- 17:30 — лекция от Ольги Кудрявцевой — адвоката с 17-летним стажем, специалистки по семейным вопросам.
- 18:00 — просмотр тематических роликов.
- 18:30 — перфоманс от плейбек-театр «Перекидывает мост» о том, как это — быть женщиной: уязвимой и сильной, самостоятельной и нуждающейся в поддержке, встречающейся с жизненными сложностями и преодолевающей их.
- 19:00 — стендап от Амалии Аталян и Леры Ясеновской.
- 19:30 — концерт Ula Diring с новым EP «Душа моя» о любви, принятии, ярости и инфантильности.
- 20:00 — диджей-сет «Клумбы»
- 21:00 — благотворительная лотерея с подарками от магазина Girl Power. Главный приз — вибратор, который поможет позаботится о себе и своем удовольствии!
Фестиваль пройдет 4 декабря с 17:00 до 23:00 в пространстве «Колос» на улице Калинина, 368. Вход стоит 300 рублей. Участие в лотерее — 300 рублей. Все собранные средства пойдут на благотворительность.
«Каждый месяц волнительно и страшно». Юга.ру публиковали репортаж из краснодарского дома-убежища для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Его основательница — Яна Гундарова, в прошлом тоже жертва абьюза.