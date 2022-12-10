Автомобилям грузоподъемностью более 1,5 тонн запретят проезд по Крымскому мосту

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 11 декабря машины с грузоподъемностью более 1,5 тонн не смогут проехать по Крымскому мосту

С полуночи 11 декабря автомобили с грузоподъемностью более 1,5 тонн не будут допускаться на Крымский мост, сообщили в Минтрансе РФ. Ограничения также касаются автомобилей типа «Газель».

Когда проезд откроют снова — неизвестно. О снятии ограничений обещали объявить дополнительно.

Водители могут добраться на полуостров по альтернативному сухопутному маршруту. Он проходит от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Протяженность маршрута составляет 387 км и занимает около семи часов. 

Еще один способ попасть в Крым — Керченская паромная переправа. Но добраться на полуостров на пароме могут только машины со скоропортящимися или фармацевтическими товарами, а также с грузами специального назначения. 

Как писали Юга.ру, 5 декабря автомобильную часть Крымского моста полностью открыли для движения легковых автомобилей.

Автомобили Крымский мост

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