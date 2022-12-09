Стало известно, когда курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии откроет горнолыжные трассы

Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии 10 декабря откроет первые горнолыжные трассы. Сначала катание будет проходить в тестовом режиме по промо-тарифу

Первыми откроют две трассы «синего» (низкого) уровня сложности на южно-ориентированном склоне посёлка Романтик, а также две «красных» (среднего), «зеленую» (для начинающих) и «синюю» на северном склоне. Их общая протяженность почти 6 км.

«Делаем всё возможное, чтобы открыться официально как можно раньше, но последнее слово всё равно за погодой. Сейчас в «Архызе» по ночам и с утра установились низкие температуры, которые дают интенсивно оснежать склоны. Технически курорт полностью подготовлен к сезону, поэтому, если ночной минус продержится до 17 декабря, сможем создать на трассах необходимую снежную подушку из искусственного снега и пригласим кататься официально», — рассказал заместитель генерального директора «Кавказ.РФ» Хиса Беккаев.

Официально сезон планируют открыть 17 декабря. До этого времени будет действовать сниженный тариф: день катания для взрослых обойдётся в 1400 рублей, детям — 900 рублей. Приобрести ски-пассы со скидкой можно в официальном интернет-магазине курорта и в кассах.

В прошлом году сезон катания в «Архызе» стартовал 4 декабря и продлился до 17 апреля.

Как писали Юга.ру, на всех горнолыжных курортах Сочи — «Газпром», «Роза Хутор» и «Красная Поляна» — 23 декабря откроют сезон. Работать будут трассы, на которых снега уже достаточно для катания.