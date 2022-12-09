Верховный суд отказал кубанским властям в рассмотрении жалобы по делу о земле для ветропарка

Краснодарский край

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  • Арбитражный суд Краснодарского края © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Арбитражный суд Краснодарского края © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Верховный суд не нашел оснований для рассмотрения жалобы от кубанских властей по делу об аренде земли

Департаменту имущественных отношений Краснодарского края отказали в рассмотрении кассационной жалобы о предоставлении инвестору земли в аренду в Темрюкском районе для строительства ветропарка. Информация об этом есть на сайте Арбитражного суда края.

«Доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований <…> для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда РФ и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и(или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера», — сказано в определении суда.

Юга.ру писали, что в поселке Береговом планировали построить ветроэлектростанцию. Проектом занимались ООО «Ветрогенерирующая компания» и ООО «Элаван Пауэр» (дочерняя структура испанской Elawan Energy). Стоимость ветропарка общей мощностью 72 МВт составляла 7,8 млрд рублей.

Инвестиционное соглашение между министерством энергетики Кубани, администрацией района и инвесторами подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. Изыскательские работы в поселке Береговом инвесторы проводили с 2016 года.

Но затем инвестору отказали в предоставлении земли в долгосрочною аренду. В 2020 году «Элаван Пауэр» обратилась в суд с требованием признать недействительным отказ краевых властей предоставить в аренду участок площадью 369 тыс. кв. метров без торгов. Компания выиграла дело и суд постановил, что власти должны предоставить участок в аренду.

Департамент имущественных отношений не согласился с требованиями и заявил, что у инвестора отсутствуют сведения о наличии полномочий предприятия на строительство объекта. Также власти сослались на то, что границы участка пересекают водопровод, территорию планируемой коммуникации и линии связи, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

Суд Энергетика

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