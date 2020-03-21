Первый на Кубани ветропарк хотят запустить на Тамани в 2021 году

Проект реализуют ООО «Ветрогенерирующая компания» и ООО «Элаван Пауэр» (дочерняя структура испанской Elawan Energy). Стоимость ветропарка общей мощностью 72 МВт составит 7,8 млрд рублей, сообщил вице-губернатор края Анатолий Вороновский. Сейчас, по его словам, уже завершены все инженерно-изыскательские работы, необходимые согласования на муниципальном уровне получены. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — 2021 год.

Изыскательские работы в поселке Береговом инвесторы проводили с 2016 года. Здесь планировалось установить до 30 ветроэлектрических установок. Инвестиционное соглашение между министерством энергетики Кубани, администрацией района и инвесторами было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. Ранее сроком ввода в эксплуатацию называли 2020 год.

Еще один проект по строительству ветропарка в Темрюкском районе реализует компания «Новавинд», которая также построила ветропарк в Адыгее. Мощность объекта в крае составит 150 МВт, инвесторы вкладывают в проект более 20 млрд рублей. Сроки реализации проекта еще не определены, сообщили в пресс-служба администрации Кубани.

Как писали Юга.ру, первый в регионе ветропарк мощностью 60 МВт должен был появиться в Ейском районе в 2016 году. Он должен был стать первым источником возобновляемой энергии в России, который поставлял бы электричество в централизованную сеть. В 2018 году о причастности к проекту сообщала компания «Новавинд». О сроках реализации проекта информации нет.