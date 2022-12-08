На новогодних праздниках загрузка горнолыжных курортов Краснодарского края будет почти 100%

С декабря по март на зимних курортах края ожидают около 2,5 млн туристов

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на заседании правительственной комиссии по развитию туризма рассказал о подготовке региона к зимнему сезону 2022/2023. По его словам, турпоток в Краснодарском крае ожидается на уровне прежних лет — порядка 2,5 миллионов человек без учета экскурсантов. Глубина бронирования составляет два месяца.

Номерной фонд на декабрь-январь занят почти на 40%, в горах — на 60%. Вице-губернатор добавил, что в период новогодних праздников средний уровень загрузки черноморских курортов составит 70%, отелей горного кластера — 90-100%.

В связи с закрытым авиасообщением значительно выросла нагрузка на аэропорт Сочи и железнодорожное сообщение с другими курортами.

«Чтобы разгрузить железнодорожное сообщение, мы увеличим количество рейсов пригородных поездов на сочинском участке. Сейчас их 65, в период новогодних праздников будет 69 — это на 25% больше, чем в высокий зимний сезон прошлого года. Более того, увеличим в два раза количество вагонов в электропоездах по самым популярным направлениям, откроем дополнительные кассы на вокзалах сочинского направления», — объяснил Александр Руппель.

Что касается инфраструктуры местных курортов, то зимой для туристов примут 2 тыс. объектов ёмкостью 220 тыс. мест. Для горных курортов разработали план транспортного обслуживания. Он предусматривает размещение перехватывающих парковок, организацию работы заказного транспорта и шаттлов, информирование водителей через специальные табло.

Как писали Юга.ру, к началу зимнего сезона в Сочи обновят горнолыжные трассы и свяжут их единым ски-пассом.