Новороссийцев приглашают на бесплатную экскурсию по развалинам царской метеостанции
Туристическое сообщество «Провинция» приглашает жителей Новороссийска 10 декабря бесплатно посетить развалины царской метеостанции
Все желающие смогут полюбоваться горными видами и посетить заброшенный царский карьер, современный цементный карьер и остатки бремсберга (шахта для спуска грузов по наклонной плоскости — прим. Юга.ру). Также экскурсантам расскажут об истории старинного сооружения в седловине хребта Варада и метеонаблюдений в Новороссийске.
Сбор участников на остановке общественного транспорта «Судостальская» в 10:00. Продолжительность похода средней сложности около пяти часов. Протяжённость маршрута 8 километров, общий набор высоты — 500 метров. С собой необходимо взять воду, перекус и сидушку (по желанию). Одеваться стоит по погоде.
Как писали Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» стартовали бесплатные экскурсии. Гиды музея археологии ежедневно проводят обзорные туры для всех желающих познакомиться с географией и историей Кавказских гор.