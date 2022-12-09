Новороссийцев приглашают на бесплатную экскурсию по развалинам царской метеостанции

Все желающие смогут полюбоваться горными видами и посетить заброшенный царский карьер, современный цементный карьер и остатки бремсберга (шахта для спуска грузов по наклонной плоскости — прим. Юга.ру). Также экскурсантам расскажут об истории старинного сооружения в седловине хребта Варада и метеонаблюдений в Новороссийске.

Сбор участников на остановке общественного транспорта «Судостальская» в 10:00. Продолжительность похода средней сложности около пяти часов. Протяжённость маршрута 8 километров, общий набор высоты — 500 метров. С собой необходимо взять воду, перекус и сидушку (по желанию). Одеваться стоит по погоде.

Как писали Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» стартовали бесплатные экскурсии. Гиды музея археологии ежедневно проводят обзорные туры для всех желающих познакомиться с географией и историей Кавказских гор.