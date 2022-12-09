Новороссийцев приглашают на бесплатную экскурсию по развалинам царской метеостанции

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото с сайта province-travel.ru
    © Скриншот фото с сайта province-travel.ru

Туристическое сообщество «Провинция» приглашает жителей Новороссийска 10 декабря бесплатно посетить развалины царской метеостанции

Все желающие смогут полюбоваться горными видами и посетить заброшенный царский карьер, современный цементный карьер и остатки бремсберга (шахта для спуска грузов по наклонной плоскости — прим. Юга.ру). Также экскурсантам расскажут об истории старинного сооружения в седловине хребта Варада и метеонаблюдений в Новороссийске.

Сбор участников на остановке общественного транспорта «Судостальская» в 10:00. Продолжительность похода средней сложности около пяти часов. Протяжённость маршрута 8 километров, общий набор высоты — 500 метров. С собой необходимо взять воду, перекус и сидушку (по желанию). Одеваться стоит по погоде.

Как писали Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» стартовали бесплатные экскурсии. Гиды музея археологии ежедневно проводят обзорные туры для всех желающих познакомиться с географией и историей Кавказских гор.

История Курорты и туризм Новороссийск

Новости

На въезде в Анапу сотрудники ГИБДД проверяют документы у автомобилистов
В парке «Краснодар» установили светящихся бабочек
В Краснодаре полицейские задержали подростков, которые рисовали граффити в подземном переходе
В станице Северской прокуратура возбудила дело в отношении и.о. главы из-за скандального арт-объекта в сквере
Новороссийцев приглашают на бесплатную экскурсию по развалинам царской метеостанции
На стадионе «Фишт» в Сириусе начали менять газон

Лента новостей

«Строить свалку в бассейне двух рек — это преступление»
7 декабря, 19:01
«Строить свалку в бассейне двух рек — это преступление»
Как живут у подножия мусорной горы жители пригорода Новороссийска
С чего начать делать добрые дела? Рассказываем, кому можно помочь прямо сейчас
7 декабря, 07:15
С чего начать делать добрые дела? Рассказываем, кому можно помочь прямо сейчас
В Краснодарском крае запретили полёты беспилотников
Вчера, 15:13
В Краснодарском крае запретили полёты беспилотников
В Адыгее квадрокоптеры ещё можно использовать

Реклама на сайте