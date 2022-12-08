Альпинисты из Краснодарского края покорили гору высотой больше 7 тыс. метров в Гималаях

На вершине горы Аннапурна IV в Гималаях установили флаги России, Краснодарского края и горного курорта «Роза Хутор»

Своеобразный привет Гималаям от Кавказских гор в виде флага сочинского курорта передал инженер противолавинной службы «Роза Хутор» Андрей Дергачев. Он оказался одним из двух российских альпинистов, поднявшихся в этот раз на семитысячник.

Пятая гималайская экспедиция Высотной сборной Краснодарского края в составе 14 участников стартовала еще 12 октября. Ее целью было восхождение на вершину горы Аннапурна IV высотой 7525 метров.



Россияне совершали восхождение в традиционном стиле, акклиматизируясь по ходу маршрута, провешивая перила и разбивая лагеря. При этом команда работала без помощи высотных носильщиков.



На пути к вершине альпинисты установили 5 промежуточных лагерей, переходы между ними занимали по 5-6 часов. Само восхождение заняло 25 дней. Преодолеть путь смогли не все участники экспедиции.

Аннапурна IV — часть горного хребта Аннапурна в Гималаях, расположенная в Непале. Она изолирована от других вершин своей группы крупной седловиной. Первое восхождение на эту вершину 30 мая 1955 года совершили немцы Харальд Биллер, Хайнц Штайнмец и Юрген Велленкамп из бывшей Западной Германии.



До 2022 года из 98 экспедиций на Аннапурну IV только 32 достигли вершины, в том числе 27 участников по северо-западному хребту. Другие поднимались по маршруту «Северная стена — восточный гребень».



До нынешнего восхождения россиян, последняя успешная экспедиция на Аннапурну состоялась 7 лет назад, в 2015 году.

Альпинисты сборной Краснодарского края также шли по северной стене и совершили несколько попыток покорить вершину. В результате 13 ноября семитысячник все же сдался двум альпинистам — Александру Елисееву и Андрею Дергачеву. Оказавшись на Аннапурне IV, они развернули флаги России, Краснодарского края и самого крупного горного курорта нашей страны — «Роза Хутор».

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

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Как рассказал Андрей Дергачев, «самое сложное было уже наверху — это постоянное ощущение холода и очень сильный ветер. Приходилось «ловить» подходящую погоду и в какой-то момент нам наконец-то повезло». Он отметил, что подъем на Аннапурну IV считается достаточно сложным даже по сравнению с подъёмом на восьмитысячник, поэтому «на нее ходят редко».

Иженер противолавинной службы курорта «Роза Хутор» Андрей Дергачев имеет 30-летний альпинистский опыт. В его активе есть и восьмой по высоте восьмитысячник мира — гималайская гора Манаслу I, и знаменитые российские вершины — Эльбрус, Казбек и Белуха. Альпинистские навыки помогают Андрею в работе — в его компетенцию входит обслуживание метеостанций курорта высоко в горах. Он отметил, что на «Роза Хутор» отлично понимают важность хорошей альпинисткой подготовки работающих здесь спасателей и лавинщиков и обеспечивают нужное обучение и тренировки.

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Высшая точка на «Роза Хутор» — вершина Каменный столб высотой 2509 метров над уровнем моря. У сотрудников курорта есть идея когда-нибудь проложить сюда официальный альпинистский маршрут. А в дальнейших планах Андрея Дергачева уже следующее восхождение — возможно, это будет четвертый восьмитысячник мира, гора Лхоцзе в Гималаях.