На стадионе «Фишт» в Сириусе начали менять газон

Срок службы поля на стадионе «Фишт» подошел к концу и специалисты начали обновлять газон. Из-за нагрузок накопился слой органики, которая затрудняет доступ кислорода к корням травы.

Чтобы почва не истощалась, агрономы срезают газон. Затем поднимут ворс искусственной прошивки, проведут аэрацию, очистят почву от вредителей и засыпят новый слой песка. После этого засеят новое поле. Оно будет готово уже в феврале.