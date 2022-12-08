На стадионе «Фишт» в Сириусе начали менять газон

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео пресс-службы стадиона «Фишт», t.me/fisht_stadium_sochi
    © Кадр из видео пресс-службы стадиона «Фишт», t.me/fisht_stadium_sochi

Новое поле будет готово в феврале

Срок службы поля на стадионе «Фишт» подошел к концу и специалисты начали обновлять газон. Из-за нагрузок накопился слой органики, которая затрудняет доступ кислорода к корням травы.

Чтобы почва не истощалась, агрономы срезают газон. Затем поднимут ворс искусственной прошивки, проведут аэрацию, очистят почву от вредителей и засыпят новый слой песка. После этого засеят новое поле. Оно будет готово уже в феврале. 

Ранее Юга.ру писали, что футболисты «Краснодара» сыграют против «Спартака», «Ростова» и «Сочи» в Абу-Даби. 

Напомним, сейчас в Катаре идет Чемпионат мира, в котором не участвует российская сборная. После 24 февраля ФИФА отстранила нашу страну от участия в турнирах под своей эгидой.

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На стадионе «Фишт» в Сириусе начали менять газон
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