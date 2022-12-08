На стадионе «Фишт» в Сириусе начали менять газон
Новое поле будет готово в феврале
Срок службы поля на стадионе «Фишт» подошел к концу и специалисты начали обновлять газон. Из-за нагрузок накопился слой органики, которая затрудняет доступ кислорода к корням травы.
Чтобы почва не истощалась, агрономы срезают газон. Затем поднимут ворс искусственной прошивки, проведут аэрацию, очистят почву от вредителей и засыпят новый слой песка. После этого засеят новое поле. Оно будет готово уже в феврале.
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