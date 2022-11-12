В Краснодарском крае хотят запретить полёты беспилотников

Закон о запрете полётов беспилотников сейчас разрабатывают. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Министр ГО и ЧС края Сергей Штриков провёл рабочее совещание по вопросу дополнительных мер обеспечения безопасности. Решение о запрете уже есть, закон будет принят в ближайшее время.

В Рязанской и Тульской областях уже ввели ограничения на использование БПЛА. В Краснодарском крае после введения особого режима создали оперативный штаб по безопасности, куда входят главы всех силовых ведомств региона.