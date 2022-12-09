«Мы должны повысить цену на 56%». Из-за новых налоговых правил в Краснодарском крае могут массово закрыться ювелирные магазины
Под угрозой банкротства оказались около 19 тыс. предприятий по всей стране. Юга.ру поговорили с предпринимателями Кубани
Представители ювелирной отрасли России написали открытое письмо Владимиру Путину, в котором призывают вернуть малому бизнесу отрасли упрощенную и патентную системы налогообложения. По их подсчётам, в противном случае, в начале 2023 года из-за убытков рискуют закрыться около 19 тыс. предприятий и могут остаться без работы порядка 200-300 тыс. россиян.
Варвара Украинец, генеральный директор ООО «Жемчуг» «Наша отрасль — одна из тех, которые стали развиваться в 90-ые годы, она самодостаточная, у нас есть ювелирные традиции, много мастеров своего дела, такие есть интересные уникальные изделия, к чему мы сейчас придём? Сети заполонят всё. И будем мы ходить все в одинаковых изделиях. А людям хочется разнообразия. У человека есть выбор, должна быть здоровая конкуренция».
Как всё началось. 9 марта 2022 года был подписан ФЗ от 09.03.2022 № 47-ФЗ «О внесении изменений в ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации». Первое — он отменил НДС на золотые слитки, которые покупают или продают граждане страны. Второе — закон предполагает переход с 1 января 2023 года всех ювелирных производителей и магазинов на основную систему налогообложения. Сейчас мелкие предприятия пользуются упрощенной и патентной системами. Общая система налогообложения подразумевает уплату 20%-ного НДС.
Что говорят предприниматели. Юга.ру поговорили с владельцами небольших ювелирных салонов. Во-первых — они вынуждены будут платить в десятки раз больше. Во-вторых — им придётся поднять цены на изделия. В то время, как сетевые магазины никакой разницы не почувствуют и цены у них останутся на прежнем уровне.
«Я навскидку брал один месяц, средний месяц, могу цифры раскрыть. Допустим, шесть миллионов мы наторговали. При той системе налогообложения, которая есть сейчас, упрощенная система, мы заработали порядка 500 тысяч рублей, заплатили налогов порядка 100-150 тысяч рублей за месяц. При том, что предлагают — перевести нас на общую систему налогообложения и платить НДС с остатков, а остатки за десятки лет скапливаются, и они все были без НДС, поэтому мы должны платить НДС теперь со всей суммы. Перевожу в конкретные цифры. Берем ту выручку — шесть миллионов в месяц, грубо говоря, заработали 500 тысяч, а только одного НДС нам надо будет заплатить миллион рублей, 20% от того, что наторговали», — рассказал Артур Восканян, директор и совладелец ООО «ФЕАР». У компании три ювелирных салона в Краснодаре, в ювелирном бизнесе предприниматель 20 лет.
Какое значение имеют остатки. Речь о запасе товара, без которого полки ювелирных магазинов будут пустовать. Следовательно, предприниматель начинает год не с нуля, а с товарами, которые выкуплены у поставщика. У такого товара в новом году нулевая себестоимость и платить НДС придётся продавцу. Значит, нужно поднять цену, чтобы не работать в убыток.
«Сетевые магазины на НДС изначально работают, они производители. Мы потеряем покупателей. Чтобы суметь быть конкурентоспособными, мы просчитывали, мы должны повысить цену на 56%, потому что на остатках у нас нет себестоимости товара при переносе на следующий год», — поделилась Алла Закомирная, индивидуальный предприниматель из Новороссийска.
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Могут быть сокращения. По словам Аллы, бизнес потеряет льготы, по которым платит страховые взносы за сотрудников. Предприниматели опасаются сокращений, рабочие места, по подсчётам авторов обращения, рискуют потерять порядка 200-300 тыс. граждан, занятых в отрасли.
«Мы маленькое предприятие с персоналом в 20 человек. Я плачу честно ежеквартально налогов не меньше миллиона рублей, включая упрощёнку, НДФЛ и пенсионные. Кому будет легче, если я закроюсь? 20 человек останутся без работы. Мне моих остатков товара хватит на несколько лет безбедной жизни. А как быть с 20 людьми? Таких предприятий порядка 20 тысяч по России, суммарно это 100 тысяч сотрудников по стране», — считает Артур Восканян, директор и совладелец ООО «ФЕАР».
Ещё один нюанс — бухгалтерия, вести её самостоятельно без профессиональных навыков больше не выйдет.
«Квалифицированный бухгалтер он стоит приличных денег. Это надо будет подавать декларацию, это камеральные проверки, для малого бизнеса это очень сложно. У нас в штате 15 человек и ещё придется бухгалтера нанимать и платить 100 тысяч или даже больше», — рассказывает Варвара Украинец, генеральный директор ООО «Жемчуг» в Новороссийске. Предприятие основано в 1974 году. В отрасли Варвара 40 лет, начинала с товароведа.
Масштаб катастрофы. В реестре спецучета Федеральной пробирной палаты на 01.03.2022 числились 21 109 субъектов хозяйственной деятельности, занятых в ювелирной отрасли, указано в обращении к президенту. Более 90% из них — представители малого и среднего бизнеса.
«Различные оценки были, до 80% мелких участников рынка просто разорится в угоду трём-четырём федеральным сетям, которые и пролоббировали этот закон. Закон был хороший, после начала СВО о нём везде трубили, по телевидению, радио: «чтобы сохранить у граждан сбережения, мы убираем НДС с золотых слитков», об этом все сказали. А о второй части этого закона, что одновременно вводится НДС для всех участников ювелирной отрасли, об этом никто не сказал. Об этом узнало только ювелирное сообщество. И мы все пытались с марта месяца что-то писать, что-то говорить», — рассказывает Артур Восканян, директор и совладелец ООО «ФЕАР».
Предложение ювелиров. Ювелирное сообщество сделало органам государственной власти предложение. Один из пунктов которого звучит так:
«Применение НДС на весь поступающий в ювелирную отрасль металл, с сохранением единого спецрежима 6% с оборота», — сказано в резолюции участников конференции-презентации в Санкт-Петербурге (документ есть в распоряжении Юга.ру).
Расчёты делали специалисты, сообщество обратилось за помощью в МГУ. В отчёте сказано, что в новых условиях у малого бизнеса налоговая нагрузка увеличится до шести раз, а отчётность подорожает в три-пять раз. Там же сказано о закрытии большинства предприятий и росте безработицы. Ещё исследование говорит о возможности увеличения объема теневого сектора на рынке
ювелирных изделий.
Осталось меньше месяца. Под письмом президенту страны подписались 2009 представителей малого и среднего бизнеса ювелирной отрасли страны. В целом с января 2023 года нововведения повлияют на работу более 19 тыс. предприятий. Представители ювелирного сообщества написали массу писем в региональные органы власти, депутатам Госдумы и в Правительство России. Ознакомиться с текстом письма и видеообращениями представителей ювелирного бизнеса можно здесь.