«Мы должны повысить цену на 56%». Из-за новых налоговых правил в Краснодарском крае могут массово закрыться ювелирные магазины

Представители ювелирной отрасли России написали открытое письмо Владимиру Путину, в котором призывают вернуть малому бизнесу отрасли упрощенную и патентную системы налогообложения. По их подсчётам, в противном случае, в начале 2023 года из-за убытков рискуют закрыться около 19 тыс. предприятий и могут остаться без работы порядка 200-300 тыс. россиян.

Как всё началось. 9 марта 2022 года был подписан ФЗ от 09.03.2022 № 47-ФЗ «О внесении изменений в ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации». Первое — он отменил НДС на золотые слитки, которые покупают или продают граждане страны. Второе — закон предполагает переход с 1 января 2023 года всех ювелирных производителей и магазинов на основную систему налогообложения. Сейчас мелкие предприятия пользуются упрощенной и патентной системами. Общая система налогообложения подразумевает уплату 20%-ного НДС.

Что говорят предприниматели. Юга.ру поговорили с владельцами небольших ювелирных салонов. Во-первых — они вынуждены будут платить в десятки раз больше. Во-вторых — им придётся поднять цены на изделия. В то время, как сетевые магазины никакой разницы не почувствуют и цены у них останутся на прежнем уровне.

«Я навскидку брал один месяц, средний месяц, могу цифры раскрыть. Допустим, шесть миллионов мы наторговали. При той системе налогообложения, которая есть сейчас, упрощенная система, мы заработали порядка 500 тысяч рублей, заплатили налогов порядка 100-150 тысяч рублей за месяц. При том, что предлагают — перевести нас на общую систему налогообложения и платить НДС с остатков, а остатки за десятки лет скапливаются, и они все были без НДС, поэтому мы должны платить НДС теперь со всей суммы. Перевожу в конкретные цифры. Берем ту выручку — шесть миллионов в месяц, грубо говоря, заработали 500 тысяч, а только одного НДС нам надо будет заплатить миллион рублей, 20% от того, что наторговали», — рассказал Артур Восканян, директор и совладелец ООО «ФЕАР». У компании три ювелирных салона в Краснодаре, в ювелирном бизнесе предприниматель 20 лет.

Какое значение имеют остатки. Речь о запасе товара, без которого полки ювелирных магазинов будут пустовать. Следовательно, предприниматель начинает год не с нуля, а с товарами, которые выкуплены у поставщика. У такого товара в новом году нулевая себестоимость и платить НДС придётся продавцу. Значит, нужно поднять цену, чтобы не работать в убыток.

«Сетевые магазины на НДС изначально работают, они производители. Мы потеряем покупателей. Чтобы суметь быть конкурентоспособными, мы просчитывали, мы должны повысить цену на 56%, потому что на остатках у нас нет себестоимости товара при переносе на следующий год», — поделилась Алла Закомирная, индивидуальный предприниматель из Новороссийска.