На юге России количество заявок на льготную ипотеку в РНКБ выросло на 20% перед завершением госпрограммы

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  • © Фото ezps, freepik.com
    © Фото ezps, freepik.com

В первую неделю декабря банк РНКБ зафиксировал увеличение на 20% ежедневного количества заявок на оформление льготной ипотеки по госпрограмме

Программа господдержки ипотеки, которая позволяет взять кредит на покупку жилья в новостройке по сниженной ставке 7%, завершается 31 декабря 2022 года.

Максимальная сумма ипотечного кредита по данной программе для приобретения строящегося жилья в новостройках в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае — 6 млн рублей, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12 млн рублей. Первый взнос — 15% от стоимости недвижимости.

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В 2022 году около 70% всех ипотек на новостройки банк выдал в рамках госпрограмм, более половины из них — по программе льготной ипотеки.

С начала года банк РНКБ оформил 650 кредитов на приобретение жилья в ипотеку по госпрограмме льготного кредитования на общую сумму более 2,2 млрд рублей. Средний чек такой ипотеки — 3,4 млн рублей, средний возраст заёмщика — 38 лет. Чаще всего оформляют однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Для получения кредита на льготных условиях необходимо успеть подписать кредитный договор до 31 декабря 2022 года.

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ о льготной ипотеке ИЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Как писали Юга.ру, РНКБ выдал по госпрограмме льготной ипотеки кредиты на 2 млрд рублей.

Банки Деньги Ипотека Кредитование РНКБ Финансы

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