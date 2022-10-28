Краснодарский край стал четвёртым в рейтинге по объёму ипотек, выданных за месяц

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

В сентябре жители Краснодарского края взяли 4,2 тыс. ипотечных кредитов на 17,65 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро проанализировало, как на Кубани брали ипотеки в сентябре и августе. Так, за месяц на 680 млн рублей (4%) увеличился объём выданных кредитов: с 16,97 до 17,65 млрд рублей. По этому критерию Краснодарский край занимает 4 строчку в сентябрьском рейтинге после Москвы (67,64), Московской области (42,37) и Санкт-Петербурга (31,24). 

Также Краснодарский край вошёл в семёрку самых крупных средних чеков на ипотеку — именно в стольких регионах кредиты брали, как правило, на сумму свыше 4 млн рублей. На Кубани средний чек составил 4,16 млн, на 1% и 30 тыс. меньше августовского. Выше в рейтинге средних чеков оказались:

  • Москва — 7,36 млн рублей;
  • Санкт-Петербург — 5,96;
  • Московская область — 5,77;
  • Ленинградская область — 4,89;
  • Якутия — 4,34;
  • Приморский край — 4,27 млн.

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Кроме того, регион замыкает семёрку по количеству выданных кредитов:

  • Москва — 9193;
  • Московская область — 7338;
  • Санкт-Петербург — 5245;
  • Башкортостан — 5137;
  • Свердловская область — 4791;
  • Татарстан — 4289.

В Краснодарском крае ипотеку оформили 4 тыс. 242 раза. Это на 5% и 192 кредита больше, чем месяцем ранее. 

Подушевые данные в Москве и Краснодарском крае отличаются не так сильно, южный регион даже выигрывает: здесь один кредит приходится на 1 тыс. 376 жителей, в то время как в столице — один кредит на 1 тыс. 415 человек (сравнение по статистике переписи 2021 года).

Всего в России с сентября по август стали на 10% чаще оформлять ипотечные кредиты, объём выданных средств вырос на 11%.прм этом средняя сумма осталась на уровне 3,7 млн рублей третий месяц подряд.

Как писали Юга.ру, в октябре краснодарский жилой комплекс компании «Серебряные пруды» исключили из реестра проблемных объектов, выплатив обманутым дольщикам 58 млн рублей. 

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