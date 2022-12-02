Горнолыжные курорты Сочи свяжут единым ски-пассом, а рестораны сделают акцент на кубанских продуктах

К началу зимнего сезона в Сочи обновят горнолыжные трассы и свяжут их единым ски-пассом

В Сочи после официального открытия горнолыжного сезона все горные курорты будут доступны по единому ски-пассу, сообщил глава города Алексей Копайгородский. Точная дата начала сезона пока неизвестна.

В этом году для катания на Красной Поляне будет доступно 27 км лыжных трасс разного уровня сложности. Курорт «Роза Хутор» подготовил 52 горнолыжные трассы, два сноупарка и учебные склоны. Также обещают расширить некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга.

Еще около 1,2 км новых трасс появится на «Альпике» и 1 км на «Газпром Лаура». Общая протяженность трасс курорта составляет 37 километров.

В мэрии Сочи добавили, что на станциях канатных дорог регулировать потоки туристов и помогать гостям с навигацией будут штатные сотрудники и волонтеры. Планируют расширить штат сотрудников служб безопасности.

Обновления ждут и гастрономическую сферу Сочи. В этом зимнем сезоне откроют рестораны и кафе с акцентом на кубанские продукты и черноморскую кухню.

Как писали Юга.ру, Сочи стал лидером в рейтинге городов для зимнего отдыха. В отелях курорта на новогодние праздники забронировали уже больше 60% номеров.