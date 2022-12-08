Жители Краснодарского края в этом году набрали потребкредитов на 70 млрд рублей
В России в январе-октябре 2022 года объём выданных потребительских кредитов составил 2,19 трлн рублей
Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. По его данным, больше всего кредитов взяли в Москве (263,6 млрд рублей), Московской области (156,5 млрд), Санкт-Петербурге (107,3 млрд), Свердловской области (77,5 млрд).
В пятёрку вошёл и Краснодарский край (70,7 млрд). За такой же период прошлого года сумма потребкредитов на Кубани была почти на треть больше — 116,2 млрд рублей.
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Однако указанная общая сумма 2,19 трлн рублей — это на 40,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда жители России взяли 3,69 трлн рублей. Причём самую серьезную динамику снижения объемов выданных потребкредитов специалисты наблюдают в Ставропольском крае (-45,1%), Иркутской области (-44,7%), Пермском крае (-44,3%), Тульской области (-44,0%) и Красноярском крае (-43,4%).
Как писали Юга.ру, в сентябре жители Краснодарского края взяли 4,2 тыс. ипотечных кредитов на 17,65 млрд рублей. По этому критерию регион занимает 4 строчку в рейтинге после Москвы (67,64), Московской области (42,37) и Санкт-Петербурга (31,24).