Жители Краснодарского края в этом году набрали потребкредитов на 70 млрд рублей

В России в январе-октябре 2022 года объём выданных потребительских кредитов составил 2,19 трлн рублей

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. По его данным, больше всего кредитов взяли в Москве (263,6 млрд рублей), Московской области (156,5 млрд), Санкт-Петербурге (107,3 млрд), Свердловской области (77,5 млрд).

В пятёрку вошёл и Краснодарский край (70,7 млрд). За такой же период прошлого года сумма потребкредитов на Кубани была почти на треть больше — 116,2 млрд рублей.