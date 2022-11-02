36-летний мужчина с детьми и 38-летняя незамужняя женщина. Сбер описал портрет ипотечного заёмщика на юге России

Сервис Домклик от Сбера провёл исследование ипотечного рынка ЮФО и СКФО

Согласно исследованию Домклик, в 55% случаев ипотеку на юге России и в СКФО берут мужчины со средним возрастом 36 лет: каждый второй имеет детей, каждый четвёртый не состоит в браке. Среди женщин-получателей ипотеки (45%) средний возраст — 38 лет, каждая вторая не замужем.

Наиболее востребованным и комфортным для клиентов процентом первоначального взноса стал диапазон от 15-20% (доля таких сделок выросла в сентябре до 31%).

На первичном рынке отмечают ряд трендов в поведении покупателей. Комфортным ежемесячным ипотечным платежом южные семьи здесь считают не более 30 тыс. рублей.

Если готовы ждать получение ключей от 6 месяцев и дольше, то с большей вероятностью купят трёхкомнатную квартиру средней площадью 74 кв. метра. Такой выбор делают 17% южных покупателей. Чаще всего, по-прежнему, приобретают однокомнатные квартиры в 34 кв. метра — это 47% от общей доли покупателей новостроек. Ещё 34% — выбирают двухкомнатные квартиры площадью в 54 кв. метра.

Если нужна уже готовая квартира, то в 38% случаев приобретают одно-и двухкомнатное жильё по 33 и 50 кв. метров соответственно, а в 21% случаев — трёхкомнатные квартиры в 66 кв. метров.

Лариса Безделева заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка

«На юге России и в СКФО ипотека остаётся одним из самых востребованных механизмов улучшения жилищных условий. Традиционно 6 из 10 клиентов выбирают вторичную недвижимость. Оставшиеся 40% покупателей преимущественно ориентируются на возможность получить льготную ипотеку с господдержкой или на специальных условия от застройщика. Отмечу, что ипотека на частные дома становится всё востребованнее в последние месяцы. С начала года кредит на индивидуальное строительство в Сбере получили более 700 семей. Регионами-лидерами здесь являются Краснодарский край, Ростовская область и Ставрополье», — заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.

Сократился и срок от момента первого просмотра квартиры до подписания договора купли-продажи. Сегодня он равен 4 рабочим дням.