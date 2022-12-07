Поучаствовать в распродаже может каждый — для этого надо отобрать книги, составить список с их ценами с учетом организаторской комиссии и оставить свои контакты. Организаторы просят приносить книги в хорошем состоянии и не старше 2000 года издания. На прошлых распродажах цены варьировались от 50 до 500 рублей.

Книги и листок с ценами и своими контактами надо принести в кофейню «Издательство» на улице Ставропольская, 226. Книги там принимают 8 декабря с 16:00 до 20:00 и 9 декабря с 12:00 до 16:00. Одна из организаторок распродажи Кристина Мельман рассказала Юга.ру: «Книг уже полная машина, но мы продолжим принимать книги в оставшиеся дни».

Сама распродажа пройдет там же — на Ставропольской, 226 — на выходных 10 и 11 декабря с 10:00 до 20:00.