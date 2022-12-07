В Краснодаре собирают книги для распродажи. Бывшие владельцы получат половину выручки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

10-11 декабря в Краснодаре проведут гаражную распродажу книг. 10% выручки отдадут некоммерческим организациям

Поучаствовать в распродаже может каждый — для этого надо отобрать книги, составить список с их ценами с учетом организаторской комиссии и оставить свои контакты. Организаторы просят приносить книги в хорошем состоянии и не старше 2000 года издания. На прошлых распродажах цены варьировались от 50 до 500 рублей.

Книги и листок с ценами и своими контактами надо принести в кофейню «Издательство» на улице Ставропольская, 226. Книги там принимают 8 декабря с 16:00 до 20:00 и 9 декабря с 12:00 до 16:00. Одна из организаторок распродажи Кристина Мельман рассказала Юга.ру: «Книг уже полная машина, но мы продолжим принимать книги в оставшиеся дни».

Сама распродажа пройдет там же — на Ставропольской, 226 — на выходных 10 и 11 декабря с 10:00 до 20:00.

«На детские книжки с наклейками рост до 100%»:

В течение трех дней после распродажи бывшие владельцы проданных книг получат половину выручки на карту, указанную в контактах. Организаторы мероприятия возьмут комиссию 40%, а 10% отправят «Центру реабилитации диких животных юга России» и «Открытой среде», поддерживающей людей с аутизмом в Краснодарском крае.

Если книгу никто не купит, ее можно будет забрать в течение трех дней после распродажи или оставить в фонде организаторов.

Во время распродажи организаторы пообещали интересные лекции — за их анонсами можно следить здесь.

В феврале 2022 года в Краснодарском доме книги закрылся последний книжный магазин. 

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