В Краснодаре пройдёт неделя светских лекций

Встречи будут посвящены искусству, в том числе современному, его переосмыслению, а также эмоциональному интеллекту, психологическому здоровью и раскрытию собственного творческого потенциала.

14 декабря в 16:00 начнётся «Экскурсия как вылазка, набег или вторжение». Её проведёт научный сотрудник музея Фелицына Федор Смоляков. Он также создаёт и проводит пешие исторические экскурсии по Краснодару и его окрестностям.

15 декабря в 18:00 будет лекция-тренинг «Театр — неповторимый и доступный». Слушателям расскажут о профессиональных техниках актёрского мастерства.

16 декабря в 14:00 начнётся встреча с психологом Татьяной Пузиковой «Уму и сердцу. В музей за саморазвитием». Она расскажет, как правильно посещать музейные мероприятия.

17 декабря в 13:00 автор театрализованных экскурсий Светлана Катунина проведёт лекцию «Легенды и сказы. Вымысел и реальность», а в 16:00 начнётся встреча с куратором Кирой Деляевой «Музей. Традиция и современное искусство».

Завершит серию мероприятий 18 декабря в 17:00 лекция-консультация стилиста Дарьи Поляковой, посвящённая дресс-коду посещения культурных мероприятий.

«Предлагаем посетителям отвлечься от обыденности и просвещаться в непринужденной обстановке светского вечера, в исторических интерьерах особняка купцов Богарсуковых», — приглашает пресс-служба музея Фелицына.

Светскую лекцию можно посетить бесплатно, если приобрести билет на комплексное посещение выставок музея Фелицына. Его стоимость 455 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее им. Коваленко 8 декабря откроется персональная фотовыставка Дмитрия Сеника «10 тысяч шагов». В кадре элементы архитектуры, растения, тени и силуэты.