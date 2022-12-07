В Краснодаре откроется фотовыставка «10 тысяч шагов». В кадре черно-белый город в деталях

Краснодарский край

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  • © фотография предоставлена пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко
    © фотография предоставлена пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Автор снимков краснодарец Дмитрий Сеника

В музее им. Ф.А.Коваленко покажут работы краснодарского фотографа Дмитрия Сеника. На его снимках Краснодар, который обычный житель не замечает, город в деталях. В кадре элементы архитектуры, растения, тени и силуэты. Стиль автора близок к графическому рисунку.

Выставка называется «10 тысяч шагов», это правило, которого придерживается автор. Дмитрий не выходит на улицу без фотоаппарата и проходит минимум 10 тысяч шагов в поисках интересных кадров.

В экспозиции 70 снимков, все они сделаны в Краснодаре за последние пять лет.

Своей фотографией Дмитрий Сеника показывает, что снимок не просто захватывает момент, а может быть выразительным художественным средством как абстрактная живопись и графика.

Выставка будет открыта с 8 по 18 декабря.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в краснодарском «Одном театре» 9-11 декабря пройдут премьерные показы нового спектакля «Целофант». Это спектакль в жанре клоунады. 

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