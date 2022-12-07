Дон и Таганрогский залив мелеют, судоходство терпит убытки. Синоптики обещают, что ветер стихнет

В Ростовской области обмелел Дон. Суда не могут выйти в море, а в региональной столице проблемы с водоснабжением

Усиление восточного ветра привело к обмелению Дона. Синоптики прогнозируют ослабление порывов к пятнице, но ситуация усугубится тем, что температура воздуха повысится до нулевых значений и начнется гололедица, сообщил ТАСС.

Кроме того, из-за выдувания воды судам не хватает глубины для навигации. Проходная осадка для судов «река-море» составляет 3,7 метра, а по данным на 6 декабря, уровень воды в реке держался на уровне 9,93 метров. Множество кораблей скопилось в Керченском проливе. Они ждут, когда сменится ветер и пойдет нагон воды, написал Donnews.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что 7 декабря первые несколько судов смогли выйти в море после смены ветра. Отмечается, что вода начинает прибывать, но ситуация не стабилизировалась и осложняется ледообразованием.

Также из-за холодного восточного ветра критической отметки достиг уровень воды в Таганрогском заливе. Неблагоприятные условия ожидаются в Таганрогском порту.

Из-за обмеления Дона начались проблемы с водоснабжением в некоторых районах Ростова-на-Дону и Таганрога. Ранее в «Водоканале» говорили, что ситуация не критичная.