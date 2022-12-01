Дон упал на метр ниже нулевой отметки. Река питает несколько водозаборов

Ростовская область

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Дону падает уровень воды. В местном водоканале считают, что ситуация не критическая

По данным Ростовводоканала, к 30 ноября уровень воды в Дону упал на метр ниже нулевой отметки. Но ситуация не является критической и опасаться перебоев водоснабжения не стоит.

«Подавая жителям до 420 тысяч кубов воды в сутки, используется два водозабора — ковшевой и русловой. Обычно два водозабора делят между собой нагрузку, перераспределяя её в зависимости от процессов в Дону. Именно поэтому стабильности водоснабжения жителей ничего не угрожает, когда уровень воды в реке резко понижается», — рассказали в пресс-службе Ростовводоканала.

Специалисты объяснили, что русловой водозабор берет основную нагрузку на себя, забирая воду с нижних горизонтов реки, когда уровень воды Дона снижается. Но сейчас перераспределение не нужно. Водозаборные и очистные сооружения работают в штатном режиме.

Как писали Юга.ру, в историческом центре Ростова 624 дома могут признать аварийными и снести. В Министерстве ЖКХ сказали, что речь идет только об обследовании зданий.

Водоснабжение Ростов-на-Дону

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Дон упал на метр ниже нулевой отметки. Река питает несколько водозаборов
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