Дон упал на метр ниже нулевой отметки. Река питает несколько водозаборов

В Дону падает уровень воды. В местном водоканале считают, что ситуация не критическая

По данным Ростовводоканала, к 30 ноября уровень воды в Дону упал на метр ниже нулевой отметки. Но ситуация не является критической и опасаться перебоев водоснабжения не стоит.

«Подавая жителям до 420 тысяч кубов воды в сутки, используется два водозабора — ковшевой и русловой. Обычно два водозабора делят между собой нагрузку, перераспределяя её в зависимости от процессов в Дону. Именно поэтому стабильности водоснабжения жителей ничего не угрожает, когда уровень воды в реке резко понижается», — рассказали в пресс-службе Ростовводоканала.

Специалисты объяснили, что русловой водозабор берет основную нагрузку на себя, забирая воду с нижних горизонтов реки, когда уровень воды Дона снижается. Но сейчас перераспределение не нужно. Водозаборные и очистные сооружения работают в штатном режиме.

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