Кредит наличными от Уралсиба вошёл в топ-5 самых выгодных потребительских займов декабря
Кредит наличными от банка Уралсиб «Стандартный с подтверждением дохода» оказался в пятерке лучших по версии портала Банки.ру
Рейтинг самых выгодных потребительских кредитов декабря 2022 года подготовил портал Банки.ру. Всего в список вошли 10 кредитных продуктов российских банков.
Эксперты портала проанализировали условия по потребительским кредитам и отобрали наиболее выгодные предложения рынка на 6 декабря 2022 года по следующим параметрам:
- сумма кредита — 800 тыс. рублей;
- срок кредита — 5 лет;
- отсутствие обеспечения;
- категория заемщиков — работники по найму;
- быстрое рассмотрение заявки;
- прозрачность условий.
Цифровая ипотека, китайский автопром и юани для бизнеса:
Предложения в рейтинге ранжированы по размеру процентной ставки, действующей при заданных сроке и сумме кредита. Если банк устанавливает процентный диапазон, в рамках которого ставки определяются индивидуально или варьируются в зависимости от параметров, не учитываемых условиями рейтинга, к сравнению принималась максимальная ставка диапазона.
Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.
Как писали Юга.ру, клиенты Уралсиба смогут вносить наличные в банкоматах сторонних банков с бизнес-картой.
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