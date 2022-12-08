Кредит наличными от Уралсиба вошёл в топ-5 самых выгодных потребительских займов декабря

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кредит наличными от банка Уралсиб «Стандартный с подтверждением дохода» оказался в пятерке лучших по версии портала Банки.ру

Рейтинг самых выгодных потребительских кредитов декабря 2022 года подготовил портал Банки.ру. Всего в список вошли 10 кредитных продуктов российских банков.

Эксперты портала проанализировали условия по потребительским кредитам и отобрали наиболее выгодные предложения рынка на 6 декабря 2022 года по следующим параметрам:

  • сумма кредита — 800 тыс. рублей;
  • срок кредита — 5 лет;
  • отсутствие обеспечения;
  • категория заемщиков — работники по найму;
  • быстрое рассмотрение заявки;
  • прозрачность условий.

Цифровая ипотека, китайский автопром и юани для бизнеса:

Предложения в рейтинге ранжированы по размеру процентной ставки, действующей при заданных сроке и сумме кредита. Если банк устанавливает процентный диапазон, в рамках которого ставки определяются индивидуально или варьируются в зависимости от параметров, не учитываемых условиями рейтинга, к сравнению принималась максимальная ставка диапазона.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57

Как писали Юга.ру, клиенты Уралсиба смогут вносить наличные в банкоматах сторонних банков с бизнес-картой.

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