Кредит наличными от Уралсиба вошёл в топ-5 самых выгодных потребительских займов декабря

Кредит наличными от банка Уралсиб «Стандартный с подтверждением дохода» оказался в пятерке лучших по версии портала Банки.ру

Рейтинг самых выгодных потребительских кредитов декабря 2022 года подготовил портал Банки.ру. Всего в список вошли 10 кредитных продуктов российских банков.

Эксперты портала проанализировали условия по потребительским кредитам и отобрали наиболее выгодные предложения рынка на 6 декабря 2022 года по следующим параметрам: сумма кредита — 800 тыс. рублей;

срок кредита — 5 лет;

отсутствие обеспечения;

категория заемщиков — работники по найму;

быстрое рассмотрение заявки;

прозрачность условий.

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Предложения в рейтинге ранжированы по размеру процентной ставки, действующей при заданных сроке и сумме кредита. Если банк устанавливает процентный диапазон, в рамках которого ставки определяются индивидуально или варьируются в зависимости от параметров, не учитываемых условиями рейтинга, к сравнению принималась максимальная ставка диапазона.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, клиенты Уралсиба смогут вносить наличные в банкоматах сторонних банков с бизнес-картой.