Мобилизованные из Адыгеи отправились в зону проведения СВО

7 декабря в Майкопе прошел митинг, посвящённый отправке мобилизованных и добровольцев в зону проведения специальной военной операции

На митинге состоялась торжественная передача государственного флага Адыгеи командованию воинской части №13714. Военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач в зоне СВО, вручили государственные награды.

В мероприятии поучаствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Обращаясь к солдатам, он отметил, что руководство республики продолжит помогать подшефным воинским частям, дислоцированным в Адыгее, поддерживать мобилизованных и их семьи.

«Каждая ваша заявка отрабатывается в сжатые сроки»: Глава Адыгеи встретился с мобилизованными жителями республики

Как сообщили в пресс-службе главы республики, все участники СВО в Адыгее уже получили региональную выплату в размере 100 тыс. рублей. Их детям обеспечили бесплатное горячее питание школах и колледжах. По решению Мурата Кумпилова семьи мобилизованных получат единовременную денежную выплату в размере 20 тыс. рублей на детей, а также компенсацию по программе социальной газификации.

© Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

© Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

© Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

© Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

«Будем решать все текущие вопросы с обмундированием и оборудованием, лекарствами, продуктами»: Глава Адыгеи встретился с мобилизованными жителями республики

Также в пресс-службе отметили, что за счёт средств республики при содействии бизнес-сообщества и членов партии «Единая Россия» мобилизованных из Адыгеи обеспечивают всем необходимым: автомобилями и запчастями, метеостанциями, обмундированием, средствами связи, квадрокоптерами, планшетами, газовыми печами и электрогенераторами.