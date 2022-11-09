Глава Адыгеи попросил исключить казуистику в помощи мобилизованным

Адыгея

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  • Мурат Кумпилов © Фото пресс-службы главы Республики Адыгея
    Мурат Кумпилов © Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с оперштабом поддержку мобилизованных, контрактников и добровольцев, участвующих в СВО в Украине

Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Кумпилова. Он отметил, что в республике действует рабочая группа и составлены социальные паспорта, которые позволяют выявить нужды семей мобилизованных и оказывать им адресную помощь.

Кроме того, уже действует решение о бесплатном питании детей мобилизованных и отменена родительская оплата детсадов. Еще чиновники хотят включить семьи мобилизованных в число льготников для субсидирования по социальной газификации.

Бесплатный проезд, горячее питание и подарки:

Глава Адыгеи поручил не оставлять без внимания ни одно обращение. Эта работа ведется точечно во взаимодействии с военкоматом республики и уполномоченным по правам человека в Адыгее. Кумпилов заявил, что «большую помощь оказывают волонтеры, предприниматели республики и единороссы»:

«В гуманитарных акциях «Единой России» мы продолжим формировать продуктовые наборы, а также по заявкам военкомата будем направлять в зону СВО необходимое обмундирование и снаряжение, горюче-смазочные материалы».

«Мы обязаны максимально поддержать ребят, участвующих в спецоперации. Поэтому перед членами оперштаба поставил задачу оперативно и инициативно решать все задачи, полностью исключить формальный подход и казуистику. Важно, чтобы помощь оказывалась искренне», — подчеркнул Кумпилов.

Финансист Минобороны РФ пообещал платить мобилизованным за октябрь с 8 ноября. Минимальная зарплата после налога составит 190 тыс. рублей.

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