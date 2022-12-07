Глава Адыгеи ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире

Адыгея

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  • © Фото wirestock, ru.freepik.com
    © Фото wirestock, ru.freepik.com

15 декабря в 19:00 глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообщается с жителями региона в прямом эфире

Трансляция эфира будет доступна на телеканале «Россия-24», ютуб-канале ГТРК «Адыгея», радио «Маяк» (104.0 FM) и в официальных аккаунтах органов власти Адыгеи в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Чтобы оставить обращение главе региона, можно позвонить на горячую линию 122 (с 08:00 до 20:00 ежедневно), написать в специально созданный бот в Telegram или на электронную почту.

К обращению можно прикрепить дополнительные файлы — фото, видео, аудио, текстовые документы.

Жители посёлка Родниковый обратились к главе Адыгеи за улучшением социальной инфраструктуры:

Как сообщила пресс-служба главы республики, в 2021 году в рамках проведения прямой линии Мурату Кумпилову адресовали более 1500 обращений. Он ответил на 69 вопросов, касающихся качества медицинской помощи, развития инфраструктуры, поддержки предпринимательства, благоустройства территории, повышения уровня жизни, оказания материальной помощи и другие.

Как писали Юга.ру, глава Адыгеи ответил на вопрос жительницы Майкопского района на приёме полпреда президента РФ в ЮФО.

Мурат Кумпилов

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