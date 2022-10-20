Жители посёлка Родниковый обратились к главе Адыгеи за улучшением социальной инфраструктуры. Чем ответили власти?

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл совещание по исполнению принятых решений по итогам рабочей поездки в посёлок Родниковый города Майкопа

В начале августа 2022 года руководитель региона встретился с жителями посёлка в ответ на их коллективное письмо по поводу социально-экономического положения населенного пункта.

В обращении граждане затронули волнующие их вопросы: дальнейший статус закрытой птицефабрики, дававшей рабочие места, состояние внутрипоселковых дорог, водопроводных сетей и систем водоотведения. Отдельно упомянули об отсутствии в поселке аптеки, спортивной и детской площадок, действующего клуба и т.д.

После встречи с жителями по поручению главы республики в посёлке: провели ремонт автомобильных дорог в гравийно-щебёночном исполнении на улицах Веселой и Молодежной; переулке от улицы Новой до Луговой;

составляют проектно-сметную документацию по обустройству пешеходного тротуара по улице Советской;

подготовили смету по ремонту дороги к школе и детскому саду по улице Ленина. Работы планируют провести за счёт внебюджетных средств, а за счёт регионального и муниципального бюджетов здесь установят уличное освещение;

обследуют системы водоотведения участков улично-дорожной сети для выявления территорий, подверженных подтоплению;

подключили водоснабжение поселковой школы и детского сада. В детсаду заменили асфальтное покрытие, в школе строят спортплощадки;

готовят дизайн-проект благоустройства территории вблизи центрального мемориала посёлка;

увеличили количество автобусных рейсов до города Майкопа;

прорабатывают вопросы капремонта ФАПа (фельшерско-акушерского пункта) и Дома культуры.

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«Мы ознакомились с ситуацией на месте, услышали мнение жителей, их потребности. Люди хотят жить в комфортных условиях — и они этого заслуживают. Наша задача — обеспечить качество жизни селян на том же уровне, который есть в городе. Президент России Владимир Владимирович Путин не раз говорил о социальной ответственности бизнеса. Для эффективного развития территорий нам необходимо заручиться пониманием и поддержкой предпринимательского сообщества, объединить усилия власти, бизнеса и самих граждан, нацелить их на совместную созидательную работу», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Подводя итог совещания, Мурат Кумпилов дал ряд указаний по вопросам обеспечения санитарного и экологического благополучия территории, благоустройства и озеленения, ремонта социально значимых объектов, медицинского обслуживания жителей, создания новых рабочих мест.