Каким будет зимний сезон в горах Сочи? Рассказываем, ждать ли снега на новогодние праздники

В начале недели на верхней отметке курорта «Роза Хутор» — 2320 метров — высота снежного покрова составила 85 см

По данным синоптиков противолавинной службы курорта «Роза Хутор», ноябрь, который по среднемесячной температуре воздуха был на 2°С теплее нормы, не повлияет на количество зимних осадков. Новогодние праздники с большой долей вероятности будут снежными.

«На курорте «Роза Хутор» первая пятидневка декабря отметилась похолоданием и осадками. На гребне Аибги добавилось до 25 см свежевыпавшего снега. Ниже 1800 метров над уровнем моря пока наблюдался преимущественно мокрый снег, дождь, без формирования временного снежного покрова», — рассказал синоптик курорта «Роза Хутор» Адриан Коротеев.

По прогнозам специалиста, к десятым числам декабря тепло вернётся, и до конца года температура воздуха будет около или выше нормы. Вероятное количество осадков — около или ниже нормы, которая для Красной Поляны составляет 237 мм.

«В январе снегом покроется весь хребет Аибга — до ложа долины. Можно ожидать и больших снегопадов. Пока осторожно предполагаем февральские «окна» сухих тёплых дней и прохладный снежный март. До конца сезона катания толщина снежного покрова на курорте «Роза Хутор», как и в предыдущие годы, по всей вероятности, будет от двух до шести метров, в зависимости от высоты, формы рельефа и экспозиции склона. При этом близость тёплого моря и формирование снежинок при достаточно высоких температурах делают его очень «мягким», — подчеркнул Адриан Коротеев.

Как рассказал синоптик, существует пока неподтверждённая теория о влиянии кристалликов морской соли, на которых конденсируется влага в районе Сочи, на форму снежинки. «Такие места, где столь высокие горы расположены вплотную к незамерзающему в зимний сезон морю, в мире можно сосчитать по пальцам», — подчеркнул он.

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Синоптик отметил, что на сегодняшний день точность долгосрочных прогнозов погоды на месяц или сезон не превышает 60-70%. Использование технологических новинок — численных прогнозов, спутниковых данных, данных глобальных моделей — к сожалению, пока не позволяет повысить их точность. При этом краткосрочные прогнозы погоды по курорту сбываются в среднем на 95%.