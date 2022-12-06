В Керченском проливе возобновили движение паромов. Переправа была закрыта больше трёх суток
Паромное сообщение прекращали из-за сильного ветра
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о возобновлении движения паромов на Керченской переправе. В 11:20 6 декабря заработали два судна.
2 декабря в 18:00 паромное движение на переправе временно приостановили по погодным условиям, порывы ветра достигали 17м/с.
5 декабря Юга.ру писали, что на Керченской переправе застряли около 400 грузовиков. Оперштаб Кубани ещё накануне сообщал, что в очереди на Керченскую переправу ожидают 370 машин. В проливе действовало штормовое предупреждение. Из-за этого 3 и 4 декабря паромы также не работали.
Сегодня, 11:03Краснодарские волонтеры собирают новогодние подарки для семей из Мариуполя
Они лично отвезут их и вручат