Краснодарские волонтеры собирают новогодние подарки для семей из Мариуполя. Они лично отвезут их и вручат

В конце декабря девушки отправятся туда в третий раз. Транспортная компания предоставляет фуру, половину которой забьют по стандартному списку гуманитарной помощи — продуктами, одеждой и необходимыми вещами. Другая половина станет праздничной. Как считает Света Черникова, каждый нуждается не только в банке тушёнки и пачке средства от ОРВИ, но и в чуде.

По задумке волонтёрок, краснодарские семьи передадут новогодние подарки мариупольским. В набор «от семьи семье» должны войти ёлка (желательно 1,5 метра) и украшения к ней, в том числе гирлянда на батарейках, бенгальские огни и сладости.

Желающие участвовать в благотворительной акции могут связаться с Мадиной, Мариной и Светой в социальных сетях. Кроме того, за деятельностью волонтёрок можно следить в телеграм-канале.

Ранее Юга.ру делали большой материал о деятельности девушек и их поездках в Мариуполь. Они рассказали, как сейчас выглядит город, какие люди там живут и что помогать — это очень просто.