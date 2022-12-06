На подростков из Анапы могут завести уголовные дела за осквернение Вечного огня

Девушки прикурили сигарету от пламени мемориала и выложили видео в соцсети

В станице Анапской две девушки 15 и 17 лет сняли на видео и выложили в соцсети, как они прикуривают сигарету от Вечного огня и в нецензурной форме рассказывают, как хотят осквернить памятник.

Позже видео обнаружили полицейские и доставили подростков в отдел по делам несовершеннолетних. Сотрудники ОМВД Анапы начали проверку. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в действиях девушек усматриваются признаки преступлений по ст. 243 УК РФ (Повреждение культурных объектов), ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения) и ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма).

В краевой прокуратуре уточнили, что видео сняли еще в марте. В ведомстве добавили, что его сотрудники оценят исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Также процессуальную проверку начали в территориальном СК.

Кроме того, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала.

Обновление: В СК на девушек возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма).

Как писали Юга.ру, в хуторе Молькино под Горячим Ключом солдат срочной службы отработал приемы борьбы на памятнике погибшим спецназовцам. Происходящее сняли на видео и выложили в соцсети. Солдата оштрафовали на 40 тыс. рублей.