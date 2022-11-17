В Сириусе загорелся строящийся элитный ЖК «Мантера»
На Олимпийском проспекте в Сириусе начался пожар на стройке элитного ЖК
Утром 17 ноября в Сириусе начался пожар на Олимпийском проспекте. Загорелось строящееся восьмиэтажное здание ЖК «Мантера».
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что площадь пожара составляет 2 тыс. 625 кв. метров. На месте работают 72 спасателя. Предварительно пострадавших нет.
На место направили испытательную пожарную лабораторию и группу беспилотников главка МЧС. Объявлен повышенный ранг пожара.
Полностью огонь потушили в 11:51.
Комплекс MANTERA Seaview residence является проектом компании «Сочи-Парк пять плюс». Недалеко от ЖК находятся Олимпийский парк, стадион «Фишт», Сочи-парк, инновационный центр «Сириус».
MANTERA Seaview residence принадлежит компании ООО «Мантера-групп», связанной с семьей экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Владельцем компании является зять Ткачева Роман Баталов.