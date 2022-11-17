В Сириусе загорелся строящийся элитный ЖК «Мантера»

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Типичный Сочи», t.me/sochitypical
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Типичный Сочи», t.me/sochitypical

На Олимпийском проспекте в Сириусе начался пожар на стройке элитного ЖК

Утром 17 ноября в Сириусе начался пожар на Олимпийском проспекте. Загорелось строящееся восьмиэтажное здание ЖК «Мантера». 

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что площадь пожара составляет 2 тыс. 625 кв. метров. На месте работают 72 спасателя. Предварительно пострадавших нет.

На место направили испытательную пожарную лабораторию и группу беспилотников главка МЧС. Объявлен повышенный ранг пожара. 

Полностью огонь потушили в 11:51.

Комплекс MANTERA Seaview residence является проектом компании «Сочи-Парк пять плюс». Недалеко от ЖК находятся Олимпийский парк, стадион «Фишт», Сочи-парк, инновационный центр «Сириус».

MANTERA Seaview residence принадлежит компании ООО «Мантера-групп», связанной с семьей экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Владельцем компании является зять Ткачева Роман Баталов.

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В Сириусе загорелся строящийся элитный ЖК «Мантера»
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