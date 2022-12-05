ГК ТОЧНО возглавила сразу три ключевых рейтинга портала ЕРЗ.РФ

ГК ТОЧНО возглавила региональный рейтинг Единого ресурса застройщиков РФ по трём основным показателям: объёму ввода жилья, объёму текущего строительства и потребительским качествам ЖК

Компания лидирует по объёму ввода жилья в Краснодарском крае с января 2022 года и входит в топ-20 застройщиков РФ по этому показателю по версии портала ЕРЗ.РФ.

По объёмам текущего строительства девелопер не только вышел на первое место среди застройщиков Краснодарского края, но и поднялся на 3 позиции в общероссийском рейтинге и сейчас находится на 8 месте.

По итогам 2021 года ГК ТОЧНО возглавила рейтинг по потребительским качествам ЖК среди строительных компаний ЮФО. Спустя год застройщик остаётся лидером региона, ещё больше увеличив отрыв от конкурентов.

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО