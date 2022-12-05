ГК ТОЧНО возглавила сразу три ключевых рейтинга портала ЕРЗ.РФ
ГК ТОЧНО возглавила региональный рейтинг Единого ресурса застройщиков РФ по трём основным показателям: объёму ввода жилья, объёму текущего строительства и потребительским качествам ЖК
Компания лидирует по объёму ввода жилья в Краснодарском крае с января 2022 года и входит в топ-20 застройщиков РФ по этому показателю по версии портала ЕРЗ.РФ.
По объёмам текущего строительства девелопер не только вышел на первое место среди застройщиков Краснодарского края, но и поднялся на 3 позиции в общероссийском рейтинге и сейчас находится на 8 месте.
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По итогам 2021 года ГК ТОЧНО возглавила рейтинг по потребительским качествам ЖК среди строительных компаний ЮФО. Спустя год застройщик остаётся лидером региона, ещё больше увеличив отрыв от конкурентов.
Как писали Юга.ру, ГК «ТОЧНО» стала лидером по числу наград конкурса «Топ ЖК—2022». Компания получила 7 наград, две из которых — федерального значения: детский сад «Росинка» в ЖК «Белые Росы» вошёл в топ-3 лучших детских садов России, а парк «Родные Просторы» в поселке Знаменском занял 2 место в РФ в номинации «Вклад застройщика в благоустройство общественной зеленой зоны».