ГК ТОЧНО возглавила сразу три ключевых рейтинга портала ЕРЗ.РФ

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Изображение предоставлено пресс-службой ГК «ТОЧНО»
    © Изображение предоставлено пресс-службой ГК «ТОЧНО»

ГК ТОЧНО возглавила региональный рейтинг Единого ресурса застройщиков РФ по трём основным показателям: объёму ввода жилья, объёму текущего строительства и потребительским качествам ЖК

Компания лидирует по объёму ввода жилья в Краснодарском крае с января 2022 года и входит в топ-20 застройщиков РФ по этому показателю по версии портала ЕРЗ.РФ.

По объёмам текущего строительства девелопер не только вышел на первое место среди застройщиков Краснодарского края, но и поднялся на 3 позиции в общероссийском рейтинге и сейчас находится на 8 месте.

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По итогам 2021 года ГК ТОЧНО возглавила рейтинг по потребительским качествам ЖК среди строительных компаний ЮФО. Спустя год застройщик остаётся лидером региона, ещё больше увеличив отрыв от конкурентов.

  • © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Как писали Юга.ру, ГК «ТОЧНО» стала лидером по числу наград конкурса «Топ ЖК—2022». Компания получила 7 наград, две из которых — федерального значения: детский сад «Росинка» в ЖК «Белые Росы» вошёл в топ-3 лучших детских садов России, а парк «Родные Просторы» в поселке Знаменском занял 2 место в РФ в номинации «Вклад застройщика в благоустройство общественной зеленой зоны».

ГК ТОЧНО Жилье Недвижимость Рейтинги Строительство

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