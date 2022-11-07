Юные актёры покажут в Краснодаре благотворительный спектакль про детство

В Краснодаре покажут документальный спектакль-исследование PLAY. Его подготовили ученики детской театральной школы при театре «Шардам».

Юные актёры провели почти 200 интервью и использовали их в постановке. Во что родители, бабушки и дедушки играли, когда сами были детьми? Что любили больше — догонялки, дочки-матери, прятки? Кто такой лэм? Почему пол — это лава? Зрителям предлагают вспомнить время разбитых коленок, шелковицы под ногами, пятнашек на стройке и секретиков в бабушкиной клумбе.

Спектакль пройдёт 11 ноября в 19:30 на улице Коммунаров, 268 Д. Забронировать место можно по телефону 8-918-334-2089. Стоимость билета — 400 рублей, все деньги с продажи отправят в фонд «Открытая среда», который помогает людям с аутизмом в Краснодарском крае.