Юные актёры покажут в Краснодаре благотворительный спектакль про детство

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

11 ноября ученики краснодарского театра «Шардам» покажут спектакль-исследование PLAY в пользу благотворительного фонда «Открытая среда»

В Краснодаре покажут документальный спектакль-исследование PLAY. Его подготовили ученики детской театральной школы при театре «Шардам». 

Юные актёры провели почти 200 интервью и использовали их в постановке. Во что родители, бабушки и дедушки играли, когда сами были детьми? Что любили больше — догонялки, дочки-матери, прятки? Кто такой лэм? Почему пол — это лава? Зрителям предлагают вспомнить время разбитых коленок, шелковицы под ногами, пятнашек на стройке и секретиков в бабушкиной клумбе. 

Спектакль пройдёт 11 ноября в 19:30 на улице Коммунаров, 268 Д. Забронировать место можно по телефону 8-918-334-2089. Стоимость билета — 400 рублей, все деньги с продажи отправят в фонд «Открытая среда», который помогает людям с аутизмом в Краснодарском крае. 

Напомним, краснодарцев приглашают на бесплатные показы фильмов с Чарли Чаплином 8-10 ноября.

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Юные актёры покажут в Краснодаре благотворительный спектакль про детство
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