В Адыгее приняли республиканский бюджет на 2023-2025 годы
5 декабря депутаты Адыгеи во втором чтении приняли бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
С участием главы республики Мурата Кумпилова состоялось XVIII заседание Госсовета-Хасэ Адыгеи под председательством Владимира Нарожного. Во втором чтении парламент рассмотрел и принял проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
Общий объём доходов на 2023 год утвердили на уровне 37,3 млрд рублей, расходов — 38,8 млрд рублей.
Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Адыгеи на 2024 год — более 32,5 млрд рублей, на 2025 год — более 26,3 млрд рублей.
Общий объём бюджетных расходов на 2024 — почти 33 млрд рублей, на 2025 год — более 26,6 млрд рублей.
Как отметил министр финансов Адыгеи Виктор Орлов, увеличение доходов регионального бюджета связано с распределением дополнительных трансфертов для Адыгеи — 7,5 млрд рублей. Общий объём целевых безвозмездных поступлений на 2023 год составит 15,5 млрд рублей.
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Как уточнили в пресс-службе главы республики, бюджет Адыгеи носит социально ориентированный характер. Приоритетные направления его расходов — социальная политика, образование и национальная экономика. Средства планируют выделить на:
- лекарственное обеспечение;
- увеличение зарплаты бюджетникам;
- организацию летнего детского оздоровительного отдыха;
- строительство и ремонт автомобильных дорог;
- социальную защиту;
- поддержку малого и среднего бизнеса;
- цифровое развитие;
- образование;
- физическую культуру и спорт.
Как писали ранее Юга.ру, рост валового регионального продукта в Адыгее составил 119% за пять лет.