В Адыгее приняли республиканский бюджет на 2023-2025 годы

5 декабря депутаты Адыгеи во втором чтении приняли бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

С участием главы республики Мурата Кумпилова состоялось XVIII заседание Госсовета-Хасэ Адыгеи под председательством Владимира Нарожного. Во втором чтении парламент рассмотрел и принял проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Общий объём доходов на 2023 год утвердили на уровне 37,3 млрд рублей, расходов — 38,8 млрд рублей.



Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Адыгеи на 2024 год — более 32,5 млрд рублей, на 2025 год — более 26,3 млрд рублей.



Общий объём бюджетных расходов на 2024 — почти 33 млрд рублей, на 2025 год — более 26,6 млрд рублей.

Как отметил министр финансов Адыгеи Виктор Орлов, увеличение доходов регионального бюджета связано с распределением дополнительных трансфертов для Адыгеи — 7,5 млрд рублей. Общий объём целевых безвозмездных поступлений на 2023 год составит 15,5 млрд рублей.

Как уточнили в пресс-службе главы республики, бюджет Адыгеи носит социально ориентированный характер. Приоритетные направления его расходов — социальная политика, образование и национальная экономика. Средства планируют выделить на: лекарственное обеспечение;

увеличение зарплаты бюджетникам;

организацию летнего детского оздоровительного отдыха;

строительство и ремонт автомобильных дорог;

социальную защиту;

поддержку малого и среднего бизнеса;

цифровое развитие;

образование;

физическую культуру и спорт.