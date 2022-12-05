Ставропольский край заметает снегом. Показываем как выглядит настоящая зима

Главными героями в местных пабликах стали вершины Машука и Бештау

В соцсетях 5 декабря появляются фото и видео из городов Ставропольского края, где наступили холода. В регион пришла настоящая зима, температура воздуха по ночам опускается до -7°C. В городах несколько дней валит снег.

Много в сети и фотографий заснеженных кавказских вершин. Героями публикаций становятся Эльбрус, Машук и Бештау. Там традиционно сказочные зимние пейзажи.

У подножья Машука в Пятигорске сейчас закрыты прогулочные зоны. Причиной стали погодные условия, обледеневшие деревья и ветки всё чаще падают и создают угрозу для горожан и туристов. Закрыты и некоторые терренкуры. В Железноводске жителей и гостей просят воздержаться от прогулок.