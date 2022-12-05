Ставропольский край заметает снегом. Показываем как выглядит настоящая зима

Ставропольский край

Распечатать

  • © скриншот из телеграм-канала Лидия Лащева https://t.me/lidiyalasheva/294
    © скриншот из телеграм-канала Лидия Лащева https://t.me/lidiyalasheva/294

Главными героями в местных пабликах стали вершины Машука и Бештау

В соцсетях 5 декабря появляются фото и видео из городов Ставропольского края, где наступили холода. В регион пришла настоящая зима, температура воздуха по ночам опускается до -7°C. В городах несколько дней валит снег.

Много в сети и фотографий заснеженных кавказских вершин. Героями публикаций становятся Эльбрус, Машук и Бештау. Там традиционно сказочные зимние пейзажи.

У подножья Машука в Пятигорске сейчас закрыты прогулочные зоны. Причиной стали погодные условия, обледеневшие деревья и ветки всё чаще падают и создают угрозу для горожан и туристов. Закрыты и некоторые терренкуры. В Железноводске жителей и гостей просят воздержаться от прогулок.

Ранее Юга.ру рассказывали, когда начнётся горнолыжный сезон на курортах Северного Кавказа.

Курорты и туризм Пятигорск Ставрополь

Новости

Ставропольский край заметает снегом. Показываем как выглядит настоящая зима
В Краснодаре горит ресторан «Джентельмены удачи». Посетителей эвакуируют
Фонд Дерипаска заплатит 400 тыс. рублей за лучшие публикаций о казаках
В Краснодаре появится ещё одна школа в Фестивальном микрорайоне. Её уже начали строить
В России хотят запретить сжигание рисовой соломы. От дыма страдают жители Краснодарского края и Адыгеи
Администрация Краснодара рассказала о 54 точках по продаже фейерверков и попросила сообщать о нелегальной торговле пиротехникой

Лента новостей

Реклама на сайте