Глава Адыгеи поздравил волонтёров республики с праздником

5 декабря в России в пятый раз (с 2017 года) отмечают День добровольца (волонтёра)

В своём телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что добровольцы в Адыгее — это тысячи неравнодушных, бескорыстных и деятельных людей, объединённых общей целью — помогать окружающим.

«Сегодня мы особенно благодарны волонтёрам за помощь в поддержке военнослужащих, мобилизованных жителей Адыгеи и членов их семей. В рамках работы штаба #МыВместе, добровольцы Адыгеи принимают и обрабатывают заявки для предоставления адресной помощи, оказывают юридические и психологические консультации, собирают гуманитарную помощь, участвуют в организации праздничных мероприятий», — написал глава республики.

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Кумпилов подчеркнул, что волонтеры в Адыгее реализуют ряд соцпроектов, участвуют в поисковых операциях, помогают медикам, ветеранам и пожилым, участвуют в формировании и отправке гуманитарных грузов, занимаются вопросами сохранения экологии, исторического и культурного наследия Адыгеи.

«Развитию добровольчества мы уделяем особое внимание. Это отражено в работе Ресурсного центра добровольчества «Волонтёры Адыгеи», в школьных волонтерских группах. В регионе учреждена ежегодная премия главы Республики Адыгея в сфере добровольческой (волонтёрской) деятельности. Стараемся всегда отмечать самых деятельных ребят. Видны результаты поддержки — в Адыгее каждый год реализуется ряд важных проектов социальной, патриотической, экологической, спортивной и культурной направленности», — отметил Мурат Кумпилов.