В 2022 году клиенты РНКБ совершили онлайн-покупки на 100 млрд рублей

С начала 2022 года клиенты банка РНКБ совершили более 33 млн операций в интернете на сумму свыше 100 млрд рублей

Таким образом, владельцы карт РНКБ совершают в интернете в среднем около 70 покупок в минуту со средним чеком около 3000 рублей.

Клиенты РНКБ оплачивали покупки в более чем 55 тыс. онлайн-магазинах страны. В числе самых популярных сайтов — Wildberries, Avito, Ozon, «Госуслуги». Кроме того, клиенты оплачивали в интернете поездки на такси, товары и услуги в соцсетях, услуги онлайн-кинотеатров и прочие.

В РНКБ отмечают, что клиенты стали активно использовать кредитные карты для покупок в интернете. Предпочтение кредиткам они отдают не случайно — в 2022 году РНКБ увеличил льготный беспроцентный период по таким картам до 115 дней.

Оплачивать покупки в интернете можно не только с помощью дебетовых или кредитных карт РНКБ, но и с помощью виртуальных, которые предназначены специально для таких расчетов. Такую карту можно бесплатно оформить в два клика в мобильном приложении банка. Клиенты РНКБ уже используют более 150 тыс. таких карт.

Количество владельцев карт РНКБ, которые активно совершают платежи в интернете, достигло 1,35 млн человек — это на 10% больше, чем в январе 2022 года.

Как отмечают в банке, клиенты, регулярно покупающие товары и услуги онлайн, гораздо реже становятся жертвами мошенников. Это связано с тем, что покупатели активно пользуются современными банковскими сервисами и понимают, как они работают. В том числе они знают, что номер карты, срок её действия и CVV-код можно использовать при оплате покупок в Интернете на проверенных сайтах, но нельзя говорить посторонним людям по телефону, даже если они представляются сотрудниками банка.