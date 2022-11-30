В Новороссийске мигрантов будут бесплатно обучать русскому языку

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

«Центр адаптации мигрантов» будет работать в формате вечерней школы

Трудовых мигрантов в Новороссийске будут обучать русскому и английскому языкам. Для этого общественник Робинзон Лаврик создал НКО «Центр адаптации мигрантов».

Сейчас Лаврик руководит известной в Новороссийске общественной организацией «Помоги пенсионеру». Лаврик рассказал, что идея создать Центр пришла, когда он увидел, как ребята из средней Азии помогают пенсионерам, но при этом сами они еще не адаптировались до конца.

Центр будет работать в формате вечерней школы. Занятия там будут бесплатные. Волонтеры обучат желающих русскому языку, познакомят с историей города и покажут его главные достопримечательности.

Занятия в вечерней школе будут проходить по адресу: ул. Бирюзова, 6 («Дом Быта»). Для записи нужно позвонить по телефону 8 (960) 494-64-14.

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске экологи просят закрыть свалку на горе Щелба. Они считают, что фильтрат от нее попадает в реки.

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В Новороссийске мигрантов будут бесплатно обучать русскому языку
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