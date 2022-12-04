В Новороссийске на перевале произошло массовое ДТП из-за гололёда

В районе Волчьих ворот на трассе «Краснодар-Верхнебаканский» 4 декабря зафиксировали пять ДТП, никто не пострадал, машины получили повреждения. Об этом сообщила Госавтоинспекция Новороссийска.

Причиной называют наледь на дороге и состояние автомобилей. В Новороссийске 4 декабря -2°C и дождь. В Госавтоинспекции заявили, что некоторые водители выехали в такую погоду без подготовки и призвали жителей города заменить резину на зимнюю.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что 4 и 5 декабря в регионе погода будет ухудшаться. Возможно налипание мокрого снега на деревьях и проводах, а на дорогах прогнозируют гололедицу.

В соцсетях 4 декабря жители Новороссийска рассказывают о обледенении.